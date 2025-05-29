Найвища ціна за 10 років! Скільки коштує кілограм черешні в Україні

Цьогорічні рекордно низькі температури навесні, постійний холод і дощі зробили свою справу: урожаї ягід та фруктів будуть помітно нижчими. Через це значно зросте ціна і конкуренція за ягоди. Така ситуація не тільки в Україні, а й у країнах-експортерах ягід — Туреччині, Польщі, Румунії…

Ціна на черешню в Україні уже стала найвищою за останнє десятиліття. Такі дані наводить агропортал EastFruit. Скільки коштує черешня — розповідаємо в матеріалі.

Скільки коштує черешня: найвищі ціни за 10 років

Наприкінці травня ціни на черешню врешті почали падіння. Та все одно вартість черешні буде найвищою за останнє десятиліття. Такий невтішний прогноз є відповіддю на примхи погоди.

Середня вартість черешні впала з 200 грн/кг до 150 грн/кг.

Торік у цей час черешня коштувала 135 грн/кг, у 2020 році — по 60 грн, а у далекому 2016 році кілограм черешні коштував 25 гривень.

Цьогорічні ціни будуть обумовлені заморозками, які тричі припали на період цвітіння кісточкових дерев. А ще виною всьому холодний травень.

Достигання черешень затрималося щонайменше на три тижні.

Ще тиждень тому перша черешня в Україні продавалася по 1200-1500 грн/кг. Це була імпортна ягода.

Зазначимо, що нині черешня є не в усіх українських супермаркетах. А там, де є, ціна кусається. Наприклад, ціни з українських супермаркетів:

Новус — 350 г черешні за 399 грн.

Ультрамаркет — 250 г черешні за 661 грн.

Сільпо — 100 г черешні за 88 грн.

Тож вполювати свіжу ягоду за більш-менш пристойною ціною вдасться поки що на ринках.

Раніше ми розповідали, коли подешевшають овочі та фрукти.

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