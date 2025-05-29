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Найвища ціна за 10 років! Скільки коштує кілограм черешні в Україні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Травня 2025, 14:00
Ціни на черешню
Фото Pixabay

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