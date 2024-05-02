Коли фарбувати яйця на Великдень у 2024 році: найкращі терміни

Фарбування яєць на Великдень — одна з найдавніших християнських традицій. Багато хто займається цією справою всією сім’єю, адже процес цікавий і творчий. Коли фарбувати яйця на Великдень 2024 — читай у матеріалі.
Яйцями на Великдень найчастіше займаються у Чистий четвер. У 2024 році цей день припадає на 2 травня.
У п’ятницю не рекомендується займатися домашніми справами, а в суботу святкові продукти вже можна святити.
У п’ятницю не рекомендується займатися домашніми справами, а в суботу святкові продукти вже можна святити.
Уже зварені та пофарбовані яйця кладуть у холодильник і дістають у неділю, до святкового столу. Спочатку яйцями за традицією грають навбитки, а потім їх їдять.
Яйця на Великдень варять круто, через це вони довше зберігаються.
Курячі яйця потрібно покласти в каструлю, повністю залити водою, довести до кипіння і варити на слабшому вогні 10 хв.
Курячі яйця потрібно покласти в каструлю, повністю залити водою, довести до кипіння і варити на слабшому вогні 10 хв.
Після того як дістанеш їх з води, їм треба дати охолонути та можна розпочинати фарбування.
Мінімалізм, витонченість, оригінальність: дивись прості та цікаві способи розфарбувати яйця на Великдень.
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