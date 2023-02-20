Дуже тоненькі та смачні! Класичний рецепт млинців з дірочками на молоці

Розпочався Масляний тиждень, а це означає, що саме час робити млинці! У світі існує чимало їх різновидів: англійські панкейки, французькі крепи, голландські паннекокени, індійські доси. Та й в Україні рецептів, здавалося б, звичайних млинців вдосталь.
Та сьогодні ми розкажемо рецепт класичних млинців на молоці. Ти дізнаєшся, як робити їх тоненькими та з дірочками.
Чим рідше тісто, тим тоншими вийдуть млинці. Якщо хочеш, щоб млинці були з дірочками, частину молока потрібно додавати до тіста у теплому вигляді.
Чим рідше тісто, тим тоншими вийдуть млинці. Якщо хочеш, щоб млинці були з дірочками, частину молока потрібно додавати до тіста у теплому вигляді.
Додавай до млинців улюблену начинку і нехай смакує!
Та що робити, якщо немає молока? Не біда! Раніше ми розповідали рецепт млинців на воді.
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