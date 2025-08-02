Рецепт від Міс Україна: як приготувати улюблений клафуті Олександри Кучеренко

Телеведуча, журналістка та переможниця конкурсу Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко поділилася в Instagram рецептом свого улюбленого літнього десерту — французького клафуті.

Вона розповіла, як адаптувала цю страву на власний смак, зробивши її легшою та ідеальною для спекотної пори року.

За словами Кучеренко, вперше вона спробувала клафуті в Парижі, шукаючи менш калорійну альтернативу традиційним круасанам.

З того часу цей десерт став її фаворитом. Особливість рецепта від Олександри полягає в тому, що він не передбачає використання вершкового масла та розпушувача, що робить клафуті повітряним і ніжним, схожим за текстурою на млинці.

Клафуті — універсальний десерт на будь-який смак

Олександра наголошує, що клафуті — це універсальна випічка, яку можна готувати з будь-якими фруктами чи ягодами, що є під рукою. Основа — рідке тісто, що дозволяє експериментувати зі смаками.

Інгредієнти для клафуті:

Яйця: 4 шт.

Молоко: 100 мл

Грецький йогурт: 250 г

Борошно: 190 г

Цукор: 100 г

Ягоди або фрукти: 300+ г (на ваш вибір)

Процес приготування

Приготування клафуті за рецептом Олександри Кучеренко надзвичайно просте:

Спочатку збий яйця з цукром до однорідної маси. Поступово додавай грецький йогурт, молоко та борошно, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладке тісто без грудочок.

Олександра поділилася двома варіантами десерту:

Ягідний клафуті: чорну смородину та чорницю виклади на пергамент, залийте тістом і випікай в розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–40 хвилин.

Шоколадно-фруктовий клафуті: до тіста додай ложку какао, перемішай. Залий цим тістом персики, викладені у форму, та також випечи до готовності.

Після випікання обидва десерти посипте цукровою пудрою.

Важливо: клафуті вважається готовим, коли скоринка стає рум’яною, а серединка — стабільною. Перевірити готовність можна дерев’яною шпажкою: вона повинна виходити сухою.

Калорійність та поживність

Цей десерт є досить легким: у 100 грамах клафуті міститься приблизно 210 кілокалорій.

Він також має порівняно багато корисних вуглеводів (близько 38,8 г), білків (близько 7,3 г) та невисокий вміст жирів (близько 2,8 г), що робить його чудовим вибором для тих, хто стежить за фігурою.

Що ж, тепер ти маєш рецепт клафуті й знаєш, як готувати цей вишуканий французький десерт, щоб насолоджуватися ним хоч щодня! А якщо тобі захочеться чогось більшого, тримай ще прості рецепти пудингу з мінімальною кількістю інгредієнтів.

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