На Андріївські вечорниці чи до теплої світлиці: як готується традиційна Калита за рецептом Євгена Клопотенка

Кожен рік приносить у наше життя нові сенси, людей та історії. Однак цей непростий час приніс українцям ще й розуміння важливості своїх традицій, тож чимало хто взявся вивчати їх.

Особливо багата на звичаї зима, яка тішить нас не лише Різдвом, але й іншими святами, які могли забутись за віки нашої боротьби за незалежність.

Таким можна вважати й традицію української молоді збиратись в ніч на Андрія, що звикли святкувати з 12 на 13 грудня (або ж 30 листопада), та співати вечорниці, а також ворожити й вибирати собі пару.

Зараз також дивляться

Ще одна назва цього свята — Калита, що співзвучна з найменуванням святкової паляниці, яку пекли дівчата на цей особливий вечір. Випічка з отвором всередині була в епіцентрі гулянь, оскільки була головним атрибутом випробувань парубків.

Так Калиту підвішували за допомогою червоної стрічки на кочергу. Один парубок, якого називали Вартовим, мав тримати її та смішити іншого хлопця, який намагався дострибнути до випічки та відкусити шматочок.

Сенс цієї розваги полягав у тому, що дівчата одразу могли побачити, який парубок виявиться найспритнішим.

Якщо ти й собі хочеш спробувати влаштувати цього року такі гуляння, то доведеться готувати також цю особливу паляницю. Добре, що шеф-кухар Євген Клопотенко вже поділився рецептом Калити. Тож хутчіше до справи.

Інгредієнти для Калити

борошно — 500 грамів

тепла вода — 250 мілілітрів

олія — 3 столові ложки

мак з цукром — 200 грамів (у співвідношенні 2:1)

мед — 2 столові ложки

волоські горіхи — 3 столові ложки

родзинки або журавлина — 3 столові ложки

розпушувач для тіста — 1 чайна ложка

сіль — дрібка

Спосіб приготування Калити

Насамперед необхідно поєднати сухі інгредієнти для тіста. Тому потрібно змішати борошно, сіль та розпушувач у глибокій мисці, а вже потім додати до них теплу воду й знову розмішати. Після цього додати до суміші соняшникову олію і знову перемішати. Далі необхідно засипати у суміш мак з цукром, а також родзинки чи журавлину. Добре замісити тісто, зробити його круглої форми, накрити його рушником і залишити відпочивати на 20 хвилин. Перед випіканням необхідно зробити отвір у кулі з тіста, а потім покласти її на деко, що застелене пергаментом. Майбутню Калиту можна прикрасити маком, горіхами, журавлиною або родзинками. Після цього можна відправити її запікатись на півгодини у попередньо розігріту духовку до 180 градусів. Наприкінці можна змастити Калиту медом, а потім куштувати цю традиційну страву та насолоджуватись її смаком.

Українські борщ, галушки та вареники відомі на весь світ. Однак це далеко не вичерпний перелік того, чим може похвалитись наша кухня. Читай про п’ять традиційних українських страв, про які всі забули.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!