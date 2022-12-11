Їжа та рецепти

На Андріївські вечорниці чи до теплої світлиці: як готується традиційна Калита за рецептом Євгена Клопотенка

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Грудня 2022, 12:00
Калита
Фото: Pexels, Сайт Євгена Клопотенко

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