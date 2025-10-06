В 50 вже запізно: коли почати скринінги на серцево-судинні хвороби

Серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. Лише у 2024 році інфаркт пережили близько 46 тисяч українців, а вже цього року — понад 30 тисяч.
Загалом ішемічну хворобу серця щороку діагностують більш ніж у 820 тисяч людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
З якого віку варто починати скринінг
Завідувачка відділу артеріальної гіпертензії Інституту кардіології ім. Стражеска Лариса Міщенко наголошує, що серцево-судинні хвороби можуть розвиватися безсимптомно, тому проходити обстеження потрібно навіть тоді, коли немає жодних скарг.
Вона радить робити мінімальний кардіочекап (аналіз крові на цукор і холестерин, вимірювання артеріального тиску) щороку, починаючи з 40 років.
Однак у нинішніх умовах доцільно починати перевірятися вже з 35 років особливо чоловікам. Саме вони частіше стикаються з серцево-судинними проблемами у молодшому віці, а також більш схильні ігнорувати профілактику та мати шкідливі звички.
У жінок ризики серцево-судинних захворювань різко зростають після 55–60 років, коли настає менопауза і зникає природний гормональний захист.
Хто у групі ризику
Люди з надмірною вагою, високим тиском, малорухливим способом життя чи шкідливими звичками мають звернутися до лікаря ще до 40 років.
Важливо також враховувати спадковість: якщо у близьких родичів були інфаркти чи інсульти, чекати не варто.
Близько 60% серцевого здоров’я визначається генами, але спосіб життя може змінити ситуацію, — пояснює Міщенко.
Симптоми, коли зволікати небезпечно
До сімейного лікаря або кардіолога потрібно звертатися негайно, якщо у вас з’явилися:
- Задишка або утруднене дихання;
- Біль у грудях чи в ділянці серця;
- Перебої у роботі серця (аритмія, завмирання);
- Набряки на ногах;
- Часті головні болі чи запаморочення;
- Постійна або різко підвищена втомлюваність.
Лікарі застерігають, що ігнорування симптомів лише погіршує перебіг хвороби.
Що зміниться з 2026 року
З 1 січня 2026-го в Україні стартує національна програма щорічних безкоштовних чекапів для людей від 40 років. Вона охоплюватиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. Кошти на діагностику нараховуватимуться через застосунок Дія.
Програма має на меті виявляти небезпечні хвороби на ранніх стадіях і знизити рівень передчасної смертності.
Лікарі відзначають, що повномасштабна війна суттєво прискорила розвиток хвороб, які раніше вважалися віковими. Через постійний стрес, нестачу сну, тривоги та перебування у сховищах навіть молоді люди стикаються з інсультами та інфарктами у 30–35 років.
