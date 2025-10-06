В 50 вже запізно: коли почати скринінги на серцево-судинні хвороби

Серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. Лише у 2024 році інфаркт пережили близько 46 тисяч українців, а вже цього року — понад 30 тисяч.

Загалом ішемічну хворобу серця щороку діагностують більш ніж у 820 тисяч людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

З якого віку варто починати скринінг

Завідувачка відділу артеріальної гіпертензії Інституту кардіології ім. Стражеска Лариса Міщенко наголошує, що серцево-судинні хвороби можуть розвиватися безсимптомно, тому проходити обстеження потрібно навіть тоді, коли немає жодних скарг.

Вона радить робити мінімальний кардіочекап (аналіз крові на цукор і холестерин, вимірювання артеріального тиску) щороку, починаючи з 40 років.

Однак у нинішніх умовах доцільно починати перевірятися вже з 35 років особливо чоловікам. Саме вони частіше стикаються з серцево-судинними проблемами у молодшому віці, а також більш схильні ігнорувати профілактику та мати шкідливі звички.

У жінок ризики серцево-судинних захворювань різко зростають після 55–60 років, коли настає менопауза і зникає природний гормональний захист.

Хто у групі ризику

Люди з надмірною вагою, високим тиском, малорухливим способом життя чи шкідливими звичками мають звернутися до лікаря ще до 40 років.

Важливо також враховувати спадковість: якщо у близьких родичів були інфаркти чи інсульти, чекати не варто.

Близько 60% серцевого здоров’я визначається генами, але спосіб життя може змінити ситуацію, — пояснює Міщенко.

Симптоми, коли зволікати небезпечно

До сімейного лікаря або кардіолога потрібно звертатися негайно, якщо у вас з’явилися:

Задишка або утруднене дихання;

Біль у грудях чи в ділянці серця;

Перебої у роботі серця (аритмія, завмирання);

Набряки на ногах;

Часті головні болі чи запаморочення;

Постійна або різко підвищена втомлюваність.

Лікарі застерігають, що ігнорування симптомів лише погіршує перебіг хвороби.

Що зміниться з 2026 року

З 1 січня 2026-го в Україні стартує національна програма щорічних безкоштовних чекапів для людей від 40 років. Вона охоплюватиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. Кошти на діагностику нараховуватимуться через застосунок Дія.

Програма має на меті виявляти небезпечні хвороби на ранніх стадіях і знизити рівень передчасної смертності.

Лікарі відзначають, що повномасштабна війна суттєво прискорила розвиток хвороб, які раніше вважалися віковими. Через постійний стрес, нестачу сну, тривоги та перебування у сховищах навіть молоді люди стикаються з інсультами та інфарктами у 30–35 років.

