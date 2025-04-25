Магнітні бурі у квітні 2025: коли варто подбати про ліки проти головного болю

Магнітні бурі у квітні 2025 дадуть про себе знати у певні дні місяця. Тож важливо підготуватися, щоб мінімізувати їхній вплив на здоров’я та самопочуття.

Читай, коли магнітні бурі у квітні 2025 та як покращити своє самопочуття у ці дні, у матеріалі.

Магнітні бурі у квітні 2025: точні дати

Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США та Meteoagent виклали найточніший календар магнітних бур на квітень 2025.

Так, магнітні бурі середньої та сильної дії (від 4 до 5 балів) пройдуть з 5 по 14 квітня.

Онлайн карта магнітних бур на квітень 2025

Meteoagent підготував власну інтерактивну карту магнітних бур, яка допоможе тобі відстежити, у які дні варто очікувати найбільшої сонячної активності.

Зауважимо, що к-індекс — це показник, що демонструє геомагнітну активність й класифікує магнітні бурі за силою впливу.

Тобто, чим вищий показник к-індексу, тим сильніша магнітна буря.

Дивися, коли магнітні бурі у квітні 2025 в режимі онлайн нижче:

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Якщо твоє здоров’я залежить від активності магнітних бур, тоді радимо більше гуляти на свіжому повітрі, уникати стресу та зменшити фізичні навантаження у дні сильних геомагнітних коливань.

Також слідкуй за водним балансом та утримайся від вживання жирної їжі й алкоголю.

Вживай знеболювальні у разі виникнення головних болів. За бажанням можеш поцікавитися вітамінно-мінеральними комплексами для зміцнення імунітету у свого лікаря.

Магнітні бурі також здатні впливати на тиск. Ми розповідали, чим небезпечний низький тиск та як допомогти собі під час поганого самопочуття.

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