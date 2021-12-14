Ситуація з Covid-19: скільки українців одужали від хвороби

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус.

Протягом минулої доби в Україні виявили 7283 хворих на Covid-19, серед яких 566 — діти.

Від наслідків недуги померли 387 українців. Ще 27 130 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 14 грудня.

Водночас від початку пандемії на Covid-19 захворіли 3 570 448 українців, з них 3 233 009 одужали, ще 91 602 — летальні випадки.

Також зазначимо, що нині в Україні набула актуальності проблема відсторонення від роботи невакцинованих працівників.

Процедура, що розпочалася в листопаді цього року, викликала безліч запитань та побоювань у суспільстві щодо втрати робочого місця.

Що потрібно знати про відсторонення?

Як зазначають юристи, наразі в українців є право вакцинуватися, але немає обов’язку це робити.

Це означає, що людина не може бути звільнена (шляхом розірвання трудового договору) через відмову від вакцинації. Адже, згідно з чинним Кодексом законів про працю, ухилення від щеплення не є підставою для звільнення з роботи.

Однак невакцинованого працівника мають право відсторонити від роботи. Зокрема, тимчасово зупинити з ним трудові відносини й не сплачувати заробітну плату.

Час, коли людина була відсторонена від роботи, відпрацьовувати не потрібно, до стажу він не зараховується.

Крім того, роботодавець зобов’язаний зберегти за відстороненим працівником робоче місце. Натомість робітник має право оскаржити своє відсторонення у суді.

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