Піднебіння з передпліччя: хірурги повернули юнаку мову й можливість їсти

У Центрі дитячої медицини Охматдит львівські та американські хірурги здійснили унікальну операцію, яка дала шанс на повноцінне життя 18-річному хлопцю з важкою патологією піднебіння.

Використавши новаторську методику, лікарі пересадили тканини з його власного передпліччя, щоб усунути дефект, що виник після 11 невдалих операцій.

До цього втручання хлопець пережив роки страждань. Через дефект йому було важко їсти, а їжа часто потрапляла в ніс.

Мовлення було порушене, що змусило його уникати спілкування та призвело до глибокої депресії. З кожною новою невдалою операцією надія на одужання згасала.

Інноваційне рішення

Лікарі зіткнулися з тим, що звичайні методи були безсилими, оскільки після попередніх втручань залишився надто великий дефект.

Потрібне було кардинальне рішення — трансплантація власних тканин за унікальною методикою, яку в Україні ще не застосовували для таких випадків.

— Ми використали методику вільної пересадки тканин, або автомат-техніку. Зазвичай цей метод застосовують для відновлення великих дефектів, що виникають внаслідок вогнепальних поранень у військових або після онкологічних операцій. Оскільки у нашого пацієнта був схожий дефект, ця техніка виявилася найефективнішою, — розповів щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський. .

Операція стала можливою завдяки співпраці з американським пластичним хірургом Девідом Лоу.

Він оглянув пацієнта, допоміг розробити детальний план втручання.

Читати на тему Дві пересадки серця за 52 години: унікальна історія порятунку Віталій пережив дві пересадки серця за 52 години.

Шлях до одужання

Семигодинна операція пройшла успішно. Хірурги взяли з передпліччя хлопця артерію, вену і шкірно-підшкірний клапоть та пересадили їх у ділянку піднебіння, з’єднавши з лицевою артерією.

Перші три доби були критичними, але завдяки зусиллям судинної хірургині Юлії Хомин та її команди, клапоть успішно прижився.

Ми фіксували пульсацію судин, що означало успішну роботу анастомозу, — зазначає лікарка.

Цей успіх дозволив повністю усунути дефект. Тепер юнак може нормально харчуватися, а його мовлення значно покращиться.

Крім того, з пацієнтом працюють психологи, допомагаючи йому подолати депресію та повернути віру в життя.

Ця операція стала не лише медичним проривом, але й справжнім дивом, що подарувало надію на повноцінне майбутнє.

Раніше ми повідомляли, що в США вперше в історії була проведена трансплантація сечового міхура, що стало важливим кроком у медичній науці та хірургії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!