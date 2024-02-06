Чому людям літнього віку важливо вакцинуватися від грипу та як зробити це безкоштовно

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, на кінець січня в нашій країні зареєстровано перевищення епідемічного порогу рівня захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в трьох областях: Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. Ще у п’яти регіонах фахівці зафіксували середній рівень захворюваності: на Вінниччині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині та Чернігівщині. В решті областей – рівень неепідемічний.

Протягом останнього тижня січня загалом захворіли 185 402 українці, а в лікарні госпіталізували 6 120 пацієнтів. На жаль, медики також повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на COVID-19 та вісім – з-поміж тих, у кого діагностували грип.

Невдовзі грип пошириться сильніше за COVID-19

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, країна зараз перебуває в середині епідемічного сезону. Дані щотижневого моніторингу свідчать, що протягом лютого – квітня грип буде переважати COVID-19.

Зараз також дивляться

Ігор Кузін нагадує, що симптоми грипу та COVID-19 відрізняються. Грип зазвичай проявляється різким підйомом температури тіла, а кашель, утруднене дихання, біль у горлі з’являються згодом. Водночас для COVID-19, навпаки, характерною є рання поява респіраторних симптомів. Підвищення температури тіла у хворого спостерігається згодом.

Попри те, що у розмові люди часто називають “грипом” звичайну застуду чи нежить, насправді йдеться про зовсім різні хвороби. Якщо у неважкій формі ця недуга зазвичай минає через 5-7 днів, то у випадку тяжкого перебігу грип супроводжується серйозними симптомами й може призводити до ускладнень, виникнення нових супутніх захворювань і навіть смерті.

Люди старшого віку хворіють важче

Ризик важкого перебігу грипу суттєво зростає в людей у віці 60+.

Імунна система людини з віком стає менш ефективною. Крім того, на перебіг хвороби можуть мати негативний вплив вже наявні недуги, наприклад астма, діабет, інші захворювання дихальних шляхів, метаболічні патології тощо.

У людей літнього віку сезонний грип часто супроводжується важкими ускладненнями, на зразок пневмонії чи запалення серцевого м’яза. Дослідження свідчать, що за наявності інших чинників ризику грип може стати причиною інфаркту або інсульту.

Щеплення рекомендують робити до травня включно

Найбільш ефективним способом знизити ймовірність небезпечних ускладнень грипу є щорічна вакцинація. Вона особливо необхідна людям старшого віку та особам з хронічними захворюваннями.

Вакцини проти грипу використовують вже протягом багатьох років. Щороку щеплення роблять мільйони людей у всьому світі. Оскільки вірус грипу постійно змінюється, перед кожним епідемічним сезоном вакцини адаптують, щоб забезпечити найкращий захист.

Для формування повноцінного імунітету після вакцинації організму людини необхідно близько двох тижнів. Найкраще щеплення робити до епідсезону, який щороку розпочинається в жовтні. Але навіть якщо ви пропустили цей момент, вакцинуватися рекомендують до травня включно.

Щепитися проти грипу та COVID-19 можна одночасно – ін’єкції зроблять в різні руки.

Якщо вам більш як 60 років, запитайте лікаря про безкоштовну вакцину

На відміну від вакцинації від COVID-19, яка для українців є безкоштовною, препарат проти грипу необхідно купувати в аптеці. Однак є й винятки.

Як повідомили в МОЗ, нещодавно наша країна отримала 12 тисяч доз гуманітарної вакцини проти грипу для безоплатних щеплень пацієнтів з груп ризику. Доставка препарату до регіонів вже розпочалася і триватиме до 9 лютого.

Люди, старші 60 років та з хронічними захворюваннями, а також особи, які через професійні потреби контактують зі значною кількістю людей (медпрацівники, вчителі, продавці тощо) можуть звернутися до своїх сімейних лікарів або в медзаклади, в яких розташовані пункти щеплень, щоб дізнатися про можливість безоплатної імунізації. Безкоштовна вакцина також передбачена для вагітних та дітей від 6 місяців.

Раніше ми розповідали, як розрізнити грип та COVID-19.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.