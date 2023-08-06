Менше цукру, більше овочів! ВООЗ оновила рекомендації зі здорового харчування — що змінилось

Час йде і разом з цим змінюємось ми зі своїми звичками. І хоч може здаватись, що улюблені стави не змінювались за останні десятиліття, але це не означає, що вони не змінили свого впливу на стан здоров’я людини.

У ВООЗ зазначають, що стала тенденція до поширення у світі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та ожиріння спонукала експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я переглянути й оновити рекомендації щодо здорового харчування.

Нові поради мають допомогти людям уникати ризиків нездорового збільшення ваги та пов’язаних з цим хвороб.

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Рекомендації щодо вживання жирів

Експерти наголошують, що жири у раціоні людини повинні бути. Однак важливо слідкувати за їхньою кількістю, адже вони мають складати менше ніж 30% від всіх спожитих дорослою людиною калорій за день.

У щоденному раціоні рекомендується мати не більш як 10% насичених жирних кислот, зокрема йдеться про жирне м’ясо, молочні продукти, тверді жири — масло, сало, пальмова, кокосова олії. Трансжирів може бути спожито до 1%, тобто промислово вироблених продуктів, снеків.

Звернути увагу варто на ненасичені жирні кислоти, зокрема такі продукти, як горіхи, авокадо, рослинні олії, жирні сорти риб (скумбрія, лосось, оселедець), насіння льону, кунжуту, гарбузове, соняшнику. Також іноді менш корисні жири можна замінити на продукти, що багаті на харчові продукти, зокрема цільні зерна, овочі, фрукти та бобові.

Рекомендації щодо вживання вуглеводів

Одна з перших рекомендацій у цій категорії — варто максимально скоротити вживання цукру. Він має становити менше ніж 10% від денної норми калорій.

Натомість збільшити варто кількість якісних вуглеводів у раціоні, зокрема йдеться про цільне зерно, овочі, фрукти, бобові.

Овочі та фрукти дорослим потрібно споживати 400 грамів на день.

Дітям та підліткам:

2-5 років – ≥ 250 г щодня;

6-9 років – ≥ 350 г щодня;

10+ років – ≥ 400 г щодня.

Харчові волокна природного походження дорослим потрібно споживати трохи більше ніж 25 грамів щодня.

Дітям та підліткам:

2-5 років – ≥15 г щодня;

6-9 років – ≥ 21 г щодня;

10+ років – ≥ 25 г щодня.

Також експерти рекомендують за бажанням звернутися до лікаря, аби визначити оптимальну кількість калорій, яка буде задовольняти потребу в енергії та поживних речовинах, а також не дасть переїдати.

До харчових звичок малюка також слід ставитися серйозно з раннього дитинства, адже так можна уникнути проблем з харчуванням надалі. Тому читай, як сформувати правильну харчову поведінку дітей змалечку.

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