Меньше сахара, больше овощей! ВОЗ обновила рекомендации по здоровому питанию — что изменилось

Время идет и вместе с этим меняемся мы со своими повадками. И хотя может показаться, что любимые блюда не менялись за последние десятилетия, но это не значит, что они не изменили своего влияния на состояние здоровья человека.
В ВОЗ отмечают, что устоявшаяся тенденция к распространению в мире сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения побудила их экспертов пересмотреть и обновить рекомендации по здоровому питанию.
Новые советы должны помочь людям избегать риска нездорового увеличения веса и связанных с этим болезней.
Эксперты отмечают, что жиры в рационе человека должны быть. Однако важно следить за их количеством, ведь они должны составлять менее 30% от всех потребленных взрослым человеком калорий в день.
В ежедневном рационе рекомендуется иметь не более 10% насыщенных жирных кислот, в частности речь идет о жирном мясе, молочных продуктах, твердых жирах — масле, сале, пальмовом, кокосовом масле. Трансжиры можно потреблять до 1%, то есть промышленно производимых продуктов, снеков.
Обратить внимание следует на ненасыщенные жирные кислоты, в частности, такие продукты, как орехи, авокадо, растительные масла, жирные сорта рыб (скумбрия, лосось, сельдь), семена льна, кунжута, тыквенные, подсолнечника. Также иногда менее полезные жиры можно заменить на продукты, богатые пищевыми продуктами, в частности цельные зерна, овощи, фрукты и бобовые.
Одна из первых рекомендаций в этой категории — стоит максимально сократить употребление сахара. Он должен составлять менее 10% от дневной нормы калорий.
Увеличить стоит количество качественных углеводов в рационе, в частности речь идет о цельном зерне, овощах, фруктах, бобовых.
Овощи и фрукты нужно потреблять 400 граммов в день.
Детям и подросткам:
Пищевые волокна природного происхождения взрослым нужно потреблять чуть более 25 грамм ежедневно.
Также эксперты рекомендуют по желанию обратиться к врачу, чтобы определить оптимальное количество калорий, которое будет удовлетворять потребность в энергии и питательных веществах, а также не даст переедать.
К пищевым привычкам малыша также следует относиться серьезно с раннего детства, ведь так можно избежать проблем с питанием в дальнейшем. Поэтому читай, как сформировать правильное пищевое поведение с детства.
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