Меньше сахара, больше овощей! ВОЗ обновила рекомендации по здоровому питанию — что изменилось

Время идет и вместе с этим меняемся мы со своими повадками. И хотя может показаться, что любимые блюда не менялись за последние десятилетия, но это не значит, что они не изменили своего влияния на состояние здоровья человека.

В ВОЗ отмечают, что устоявшаяся тенденция к распространению в мире сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения побудила их экспертов пересмотреть и обновить рекомендации по здоровому питанию.

Новые советы должны помочь людям избегать риска нездорового увеличения веса и связанных с этим болезней.

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Рекомендации по употреблению жиров

Эксперты отмечают, что жиры в рационе человека должны быть. Однако важно следить за их количеством, ведь они должны составлять менее 30% от всех потребленных взрослым человеком калорий в день.

В ежедневном рационе рекомендуется иметь не более 10% насыщенных жирных кислот, в частности речь идет о жирном мясе, молочных продуктах, твердых жирах — масле, сале, пальмовом, кокосовом масле. Трансжиры можно потреблять до 1%, то есть промышленно производимых продуктов, снеков.

Обратить внимание следует на ненасыщенные жирные кислоты, в частности, такие продукты, как орехи, авокадо, растительные масла, жирные сорта рыб (скумбрия, лосось, сельдь), семена льна, кунжута, тыквенные, подсолнечника. Также иногда менее полезные жиры можно заменить на продукты, богатые пищевыми продуктами, в частности цельные зерна, овощи, фрукты и бобовые.

Рекомендации по употреблению углеводов

Одна из первых рекомендаций в этой категории — стоит максимально сократить употребление сахара. Он должен составлять менее 10% от дневной нормы калорий.

Увеличить стоит количество качественных углеводов в рационе, в частности речь идет о цельном зерне, овощах, фруктах, бобовых.

Овощи и фрукты нужно потреблять 400 граммов в день.

Детям и подросткам:

2-5 лет – ≥ 250 г ежедневно;

6-9 лет – ≥ 350 г ежедневно;

10+ лет – ≥ 400 г в день.

Пищевые волокна природного происхождения взрослым нужно потреблять чуть более 25 грамм ежедневно.

Детям и подросткам:

2-5 лет – ≥15 г ежедневно;

6-9 лет – ≥ 21 г ежедневно;

10+ лет – ≥ 25 г ежедневно.

Также эксперты рекомендуют по желанию обратиться к врачу, чтобы определить оптимальное количество калорий, которое будет удовлетворять потребность в энергии и питательных веществах, а также не даст переедать.

К пищевым привычкам малыша также следует относиться серьезно с раннего детства, ведь так можно избежать проблем с питанием в дальнейшем. Поэтому читай, как сформировать правильное пищевое поведение с детства.

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