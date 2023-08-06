Здоровье и красота

Меньше сахара, больше овощей! ВОЗ обновила рекомендации по здоровому питанию — что изменилось

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 августа 2023, 08:00
здорове харчування
Фото: Pexels

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