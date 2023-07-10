Повернення до природного відтінку: прості методи, як позбутися засмаги у домашніх умовах

У літню пору люди навіть із найсвітлішими відтінками шкіри засмагають, попри те, що можуть взагалі не перебувати на сонці. Але що робити, коли не хочеш засмагати й тобі до вподоби власний відтінок шкіри? Усе доволі просто — можна позбавитися засмаги нескладними методами.

Детальніше про те, як це зробити у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як позбутися засмаги у домашніх умовах

Лимон

Лимонна кислота сприяє висвітленню шкіри. Але не варто її просто так наносити на обличчя та тіло, оскільки це може серйозно нашкодити. Ти можеш зробити маску для обличчя та тіла самостійно, рецепт якої ти знайдеш за посиланням, і туди ж додати свіжий лимонний сік.

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Ще один спосіб який допоможе позбутися засмаги — приготування огірково-лимонної суміші. Тут усе доволі просто. Вичави лимонний сік та натри на терці огірок. Перемішай цю масу і нанось на тіло на 20 хвилин, після чого змий теплою водою. Ти можеш повторювати цю процедуру щоденно, допоки відтінок шкіри не стане світлішим.

Але дотримуйся правил безпеки — якщо відчуєш, що такий спосіб тобі не підходить і маска приносить дискомфортні відчуття — негайно змий її з обличчя та нанеси заспокійливий крем.

Скраби для тіла

Ще одним ефективним методом є скраб з морської солі або меленої кави. Ти можеш купити уже готовий засіб або ж приготувати його самостійно.

Такий тип відбілювання шкіри чудово підійде для тих, хто має стійку засмагу без почервонінь та пухирців. Після проведення процедури важливо ретельно змити з себе усі залишки продукту і нанести зволожувальний крем для тіла.

Якщо ти надаєш перевагу скрабу — пам’ятай, що його можна використовувати не частіше, ніж один раз на тиждень.

Засіб для видалення засмаги

Нині у косметичних магазинах ти можеш знайти усе, що стосується засмаги, та навіть засіб для її видалення. Такі засоби пілінгують твою шкіру, в результаті чого клітини швидше оновлюються і засмага сходить.

Рекомендації з нанесення такого продукту індивідуальні й детальніше з ними можна ознайомитись в інструкції.

Блакитна глина

Блакитна глина — це природний компонент, відомий своїми очисними властивостями. Вона допомагає очистити пори, зменшити запалення і покращити загальний вигляд шкіри.

Що стосується засмаги, блакитна глина допомагає видалити мертві шкірні клітини та дозволяє висвітлити засмаглу шкіру як мінімум на один тон.

Та пам’ятай, що глина дуже сушить шкіру, а тому після її використання важливо не забувати використовувати зволожувальний лосьйон для тіла.

Раніше ми розповідали, чим змити автозасмагу в домашніх умовах.

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