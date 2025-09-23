У кожній українській прикрасі закодована ціла історія. Вони бачили весілля й похорони, вирушали з жінками в далеку дорогу й поверталися як найдорожча пам’ять.

Минули століття, а ця мова не зникла, а навпаки відроджується з новою силою. Сьогодні ми знову хочемо відчувати наші корені, вдягати на себе ці обереги, чути голос предків і просто дивитися на красу та довершеність форм.

В Україні сила-силенна традиційних прикрас: від знаних коралів і дукачів до менш відомих дармовисів чи зґард, про які чули далеко не всі. У кожному регіоні формувалися свої улюблені форми й символи, але всіх їх об’єднувало одне — прикраса була наче оберегом, який наділяли силою.

Сьогодні ці стародавні символи оживають у колекціях сучасних майстрів. Зокрема, Оксана Борійчук створює прикраси, що поєднують у собі давні техніки та сучасну стилістику.

Тож спробуймо зазирнути у цей світ і трохи розібратися в значенні і силі цих неймовірних українських скарбів.

Традиційні українські прикраси — їхнє розмаїття

Коралові чи скляні намиста

Намисто — найпоширеніша й найулюбленіша прикраса українських жінок. У кожної модниці воно було своє: у когось — масивне коралове, в когось — скляні пацьорки чи бурштинові низки.

Червоні корали вважали найсильнішим оберегом: вони захищали від пристріту, символізували кров предків і вогонь домашнього вогнища. Скляні намиста чи буряна, хоч і доступніші, виконували ту ж саму функцію — головною була віра, а не вартість.

Сьогодні традиція носити намиста набуває нових форм. Майстри використовують скло, кераміку, метал, натуральне каміння, поєднуючи давні символи з сучасною естетикою.

Такі прикраси пасують не лише до вишиванки, а й до офісної сорочки, вечірньої сукні чи навіть повсякденних джинсів. Однієї нитки достатньо, щоб надати образу сили й виразності, а багаторядне намисто дасть змогу внести аутентичного забарвлення будь-якому луку.

Зґарди: гуцульський оберіг із металу

На Гуцульщині жодна дівчина не виростала без зґард. Це металеве нагрудне намисто з хрестиками й розетками, яке дзвеніло при ході та відганяло злих духів. В орнаментах зґард читалися сонце, зорі й вічний рух життя. Вони захищали й прикрашали водночас.

Сьогодні зґарди носять і у Карпатах, і далеко за межами. У сучасному стилі вони чудово поєднуються з білою сорочкою, светром-оверсайз чи навіть простим топом.

Дармовиси: промовисті та фантазійні

Дармовис — це декоративна підвіска, яку чіпляли до намиста чи одягу. Вони могли бути з металу, кераміки, дерева чи тканини, інколи доповнені дрібними орнаментами або розписом.

На відміну від дукачів чи зґард, дармовиси не завжди мали чітко визначену форму — це радше художня фантазія майстра, яка робила прикрасу виразнішою.

Сьогодні ці прикраси знову привертають увагу. Саме завдяки сучасним інтерпретаціям, зокрема у колекціях Oksana Boriychuk, дармовиси стають стильним акцентом та додають образу індивідуальності й відчуття зв’язку з корінням.

Дукачі: коли монета стає оберегом

Дукач — одна з найвідоміших українських прикрас, яка одразу впадає в око. Це велика монета або медальйон у декоративній оправі, іноді з бантом чи підвісками, що носили на шиї в центрі нагрудного ансамблю.

Назва походить від слова “дукат” — золотої монети, що з XIV століття карбувалася в Європі.

У нас ці жіночі прикраси виготовляли зі срібла, міді чи золота, декорували емаллю, камінням, гравіюванням. У заможних родинах дукачі сяяли коштовними металами, а у простіших — це могли бути латунні чи мідні варіанти.

Сьогодні дукачі повертаються у сучасний стиль. Майстри створюють як точні реконструкції старовинних прикрас, так і адаптовані версії — легші, з нових матеріалів, які зручно носити щодня.

Дукач чудово пасує до білої сорочки, стриманого жакета чи сукні простого крою. Це прикраса, яка відразу стає головним акцентом і водночас зберігає у собі частину української історії.

Що найчастіше символізували традиційні українські прикраси

Українці ніколи не носили прикраси “просто так” — кожна намистина, кожна форма і колір несли в собі особливе значення:

захист від пристріту, хвороб і недобрих намірів;

від пристріту, хвороб і недобрих намірів; зв’язок із родом і пам’ять про предків, які передавали прикраси з покоління в покоління;

і пам’ять про предків, які передавали прикраси з покоління в покоління; достаток і статус — чим багатші матеріали, тим виразніше говорили про добробут родини;

— чим багатші матеріали, тим виразніше говорили про добробут родини; жіночність і родючість , красу та продовження життя;

, красу та продовження життя; гармонію з природою й відчуття єдності зі світом;

й відчуття єдності зі світом; коло життя і відродження , символ вічності та нескінченного руху;

, символ вічності та нескінченного руху; долю та шлях людини , позначений орнаментами чи кількістю прикрас;

, позначений орнаментами чи кількістю прикрас; кохання і вірність , адже обручки чи даровані прикраси були знаком єдності;

, адже обручки чи даровані прикраси були знаком єдності; очищення від негативу та захист від злого ока;

та захист від злого ока; пошану до землі й пір року , адже мотиви рослин, квітів і плодів нагадували про родючість.

Звісно, сьогодні ми розглянули лише частину великого світу українських прикрас. Є ще браслети, сережки, косівська кераміка тощо — кожна річ має свою історію та силу.

І дедалі більше українців свідомо повертаються до цього скарбу — дістають зі скринь сімейні намиста, купують сучасні інтерпретації, шукають у прикрасах не лише естетику, а й сенс. І в цьому є щось надзвичайно важливе: у час глобальних трендів ми обираємо своє — українське, рідне, живе.

Традиційні прикраси завжди йшли поруч із вишитим одягом. Саме вишиванка була тим полотном, на якому намиста, дукачі чи зґарди розкривали всю свою красу.

