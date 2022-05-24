Є чимало цікавих фактів про Київ, та чи знаєш ти все про нашу столицю? Перевіримо?

Київ — давнє місто зі своєю багатою історією. Наша столиця була заснована у 430 році, згідно з Синопсисом, полянами, які прийшли з південних степів. А якщо вірити Новгородському літопису, то Київ був заснований у 854 році.
Увесь цей час місто розбудовувалося та стало мільйонником. Розташоване на обох берегах Дніпра, воно приваблює сотні тисяч людей з усієї України.
До запровадження воєнного стану містом щодня проводилися десятки екскурсій. Найпопулярнішою серед туристів була Києво-Печерська лавра. Втім, навіть під час воєнного стану влада змогла провести міні-екскурсію й показати Хрещатик прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.
Каштанове місто радо вітає всіх, а туристи повертаються додому з Київськими тортами. А ще кожну останню неділю травня наша столиця святкує День міста. Цього року він особливий, адже Київ постраждав від ворожих обстрілів, але обов’язково відновиться й стане ще кращим.
Тож ми вирішили перевірити, як добре ти знаєш нашу столицю.
29 травня — День Києва. Хоча через реалії сьогодення не буде гучного святкування, можна гарно провести час. Раніше ми розповідали, куди піти погуляти на День Києва.