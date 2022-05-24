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Є чимало цікавих фактів про Київ, та чи знаєш ти все про нашу столицю? Перевіримо?

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Травня 2022, 16:00
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Фото: Unsplash

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