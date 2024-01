Всесвітній день The Beatles: історія створення та цікаві факти про культовий гурт

16 січня світ відзначає День The Beatles — культового ліверпульського гурту, який мав не лише один із кращих комерційних успіхів, а й найбільший вплив на попмузику.

За свою історію гурт переживав немало й падінь, однак і досі пісні “бітлів” слухають: не лише ті, хто памʼятають перші концерти гурту, а й зовсім юні поціновувачі.

Про злети та пониження висот, історію створення й цікаві факти про гурт The Beatles — розповідаємо далі. Наприкінці матеріалу ти знайдеш тест на знання творчості та історії британського гурту.

The Beatles: початок історії

Свою історію The Beatles беруть у 1960 році, у Ліверпулі. Його учасники народилися та виросли у цьому місті, де наприкінці 1950-х років спостерігався сильний вплив американської попмузики.

У 1957 році 16-річний Джон Леннон заснував аматорський гурт зі своїми однокласниками, який спочатку мав назву The Black Jacks. Згодом її змінили на The Quarrymen.

Назву довелося змінити через те, що уже існував гурт із назвою The Black Jacks.

Учасники не мали відповідної освіти і ніколи не займалися музикою. Сам соліст та лідер Леннон раніше співав у церковному хорі та вивчив кілька мелодій на губній гармоніці, найпростіші гітарні акорди.

За сприяння найкращого друга та сусіда Джона Леннона, до гурту приєднався Пол Маккартні: хлопці здружилися і вже зовсім скоро почали писати власні пісні, а не виконувати уже готовий матеріал. На той час це був справжній прорив та новаторство.

У 1958 році до гурту приєднався 15-річний Джордж Гаррісон: попри юний вік, він вправно грав на гітарі. Однак наприкінці року гурт тимчасово припинив своє існування, учасники розбіглися по інших проектах.

У 1960 році гурт знову возз’єднався, до нього також долучився друг Леннона — Стюарт Саткліфф. Саме Саткліффу належить ідея відомої назви The Beatles. Це стало сполученням англійських слів жуки та ритм.

За рік Стюарт покидає гурт, а ще за рік — помирає від крововиливу у мозок. До гурту приєднується Браян Епштейн. Він став їхнім менеджером та вперше змінив стиль учасників, одягнувши хлопців у піджаки-безкомірки від Пʼєра Кардена.

Потім були чергові кадрові зміни: на заміну барабанщику та секс-символу Піту Бесту прийшов Рінго Старр. Це було останнє доєднання до гурту.

У вересні 1962 року The Beatles записали свою першу сорокап’ятку, до якої ввійшли дебютний сингл Love Me Do і P. S. І Love You.

На написання дебютного альбому в The Beatles пішло всього 13 годин.

Улітку 1963 року гурт вперше відчув популярність. Тоді рейтинги прослуховувань переважали над американськими виконавцями у кілька разів. У жовтні 1963 сингл She Loves You побив усі рекорди тиражів за всю історію грамофонної промисловості Великої Британії.

Того ж року The Beatles виступили перед королевою Єлизаветою ІІ.

Популярність The Beatles

Після 1965 Пол Маккартні та Джон Леннон рідко писали спільні пісні, однак пісня кожного вважалася спільним надбанням гурту.

15 серпня 1965 гурт виступив перед 55 тис. глядачів на стадіоні у Нью-Йорку, цим вони побили рекорд відвідуваності рок-концертів. Написана тоді Полом Маккартні пісня Yesterday донині є найпопулярнішою.

Гурт став популярним і завдяки своїм гучним заявам. Його вважали рупором післявоєнного покоління, про що свідчили і тексти їхніх пісень. У 1966 році Джон Леннон спричинив скандал через свою заяву, що The Beatles стали популярнішими за Ісуса.

Далі — вибачення, рідкісні концерти, акцентування на роботі в студії, нові обкладинки та репертуар.

Кінець — інколи початок. Цікаві факти про The Beatles

Після зміни репертуару та іміджу, у 1966 році почалася робота над студійним записом. Пісня A Day in the Life вимагала оркестру з 40 інструментів, а запис тривав майже 700 студійних годин.

Однак смерть їхнього менеджера Епштейна стала каталізатором розпаду гурту. Про це якось говорив і сам Джон Леннон. Ходили чутки, що Епштейн переживав глибоку особисту кризу, а передозування наркотичними речовинами стало самогубством.

Їхнім останнім альбомом став Let It Be, випущений у 1970 році. Тоді ж почалися внутрішні та творчі розбіжності між учасниками колективу, що й стало причиною розпаду гурту. Згодом Джон Леннон навіть наполіг на тому, аби його пісні та пісні Пола Маккартні були на різних боках платівок.

Востаннє члени гурту зібралися разом в одній студії 20 серпня 1969 року на запису пісні I Want You (She’s So Heavy) з альбому Abbey Road.

Леннон оголосив про свій вихід із гурту іншим учасникам 20 вересня, але погодився не оголошувати це публічно, допоки не владнають різні юридичні аспекти справи. Маккартні зробив публічне оголошення про вихід із гурту 10 квітня, за тиждень до виходу свого першого сольного альбому McCartney .

Офіційно та остаточно гурт розпався у 1970 році. За свою карʼєру The Beatles отримали сім премій Grammy.

