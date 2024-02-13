Буде пік наступу росіян на Сході? Прогноз перебігу війни на 2024 рік від Мусієнка

Українців цікавить, чого нам очікувати від війни у 2024 році.Чи принесуть зміни у командуванні ЗСУ хороші результати та й взагалі, як діятимуть наші військові.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію на фронті та дав свій прогноз війни на 2024 рік.

Ворог наступає на Авдіївку з флангів. Тривають бої в самому місті. Відбуваються штурми Мар’їнки та Первомайського. Окупанти планують зайти в Часів Яр та з двох напрямків піти на Костянтинівку.

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Пік наступу росіян на Сході

Нове командування перекидає 3 ОШБр на Авдіївський напрямок, і це серйозні зміни на полі бою. Якщо ситуація не зміниться на нашу користь, то можливі такі сценарії: ворог таки витісняє ЗСУ з міста або ж ми стабілізуємо ситуацію та розтискаємо клешні ворога.

Мусієнко каже, зараз відбувається пік наступу росіян на Сході. Це триватиме найближчі півтора місяця, і вони будуть чи не найважчими для оборонців Донеччини й Луганщини.

— Є певні математичні моделі та розрахунки. Можемо подивитися та промоніторити, скільки ворог був у наступі у 2022 і 2023 роках. 2022 рік — сім місяців, починаючи з наступу на Київ. Зараз так само. Починаючи з жовтня, можна сказати, ми фактично входимо в п’ятимісячний цикл, і десь він добігатиме кінця, — говорить він.

Мусієнко пояснює: якби росіяни розвинули темп і пішли доволі швидко, вони могли б наступати й довше. Бо окупанти зазнавали б менших втрат і могли сунути далі. Але тоді б вони розтягнули свої логістичні лінії й по них можна було завдавати ударів. А так їхній темп збитий, тому вони “товчуться на певних напрямках”.

Дійсно, у ворога є певні просування та тактичні успіхи, але йому не вдається розвинути те, що хотілося б. Тому наступ окупантів перебуває у піковій активності й далі він піде поступово на спад.

— Це не означає, що припиняться бойові дії та обстріли, активність на фронті буде, але в менших обсягах.

Далі для нас, мабуть, ключове — планування кампанії на другу половину 2024 року. Адже з першим півріччям ми вже не встигли, я маю на увазі щось крім тактичних локальних дій, через затримку підтримки партнерів.

У плані має бути: завдання ударів далекобійними ракетами по військових об’єктах у Криму, знищення логістики, зокрема Кримського моста, витіснення російських військ до Азовського узбережжя, удари по об’єктах росіян на ТОТ (тимчасово окупованих територіях), використання дронів по об’єктах на території ворога.

Це проміжний етап. Далі треба виходити з рівня нашого забезпечення, підтримки, кондицій ворога та наших, — говорить керівник Центру військово-правових досліджень.

За словами Мусієнка, новий головнокомандувач ЗСУ Сирський — досвідчений офіцер, а критика завжди знайдеться.

— Він доволі кваліфікований, я можу сказати, що в ньому поєднуються раціональність з розумним ризиком.

Сирський прихильник того, що на ворога треба тиснути постійно. Також він прихильник активно маневрової війни, — говорить Мусієнко.

Раніше ми розповідали, що кажуть про головнокомандувача Сирського американські військові.

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