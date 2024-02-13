Україна

Буде пік наступу росіян на Сході? Прогноз перебігу війни на 2024 рік від Мусієнка

Богдана Макалюк, журналістка сайту 13 Лютого 2024, 14:00
Прогноз війни в Україні 2024

Більше відео
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 14 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:18
Обстріл нафтобази на Харківщині 9 лютого 2024: що відомо про екологічні наслідки
Екоцид на Харківщині через витік нафтових продуктів: що відомо про влучання в нафтобазу 9 лютого
Дивитись більше

Останні відео
0:04:11
Львів

У мене душа просто розривалася: львів’яни поділились емоціями після ранкового обстрілу 15 лютого
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:09
евакуація
Вивезти вдалось лише трьох з 25: як рятували дітей, що змучились ховатись у підвалі
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 14 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:18
Обстріл нафтобази на Харківщині 9 лютого 2024: що відомо про екологічні наслідки
Екоцид на Харківщині через витік нафтових продуктів: що відомо про влучання в нафтобазу 9 лютого
0:07:08
рекрутинг
До ТЦК не піду, бо хочу обирати самостійно! Історія рекрутингу хлопця, який вторгнення зустрів 16-річним
Більше відео
Дрони для 82 ОДШБр
Читати далі
Засиплемо ворога дронами! Важливий збір для 82 ОДШБр — як долучитись та ще й взяти участь у розіграші
Ракета Циркон характеристики
Читати далі
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь