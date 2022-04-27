Традиції понад усе: коли поминальні дні в Україні у 2022 році та як їх варто проводити

Культура та традиції — одні з найважливіших надбань української нації, тому згадувати історичне минуле свого народу стає все більш актуальним і важливим.

Особливо у цей непростий час, коли багатьом довелось попрощатись зі своїми близькими, рідними коханими, важливо згадати, як наші предки вшановували пам’ять своїх близьких.

Кожен називає поминальні дні по-різному, однак потрібно знати, коли вони проходять та як традиційно потрібно поводитись у цей період.

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Різноманіття назв

Загалом в Україні досить поширена традиція вшановувати близьких, які відправились в інший світ. Зазвичай їх називають Гробки, Проводи, або ж Радовниця.

Зазвичай різноманіття назв залежить від географії. Наприклад, на Поділлі, Волині та у Центрі України звикли говорити саме Гробки чи Могилки.

Радовницею поминальні дні називають у Поліссі та північних регіонах України. У Наддніпрянщині та на півдні України кажуть поминки.

Коли Гробки у 2022 році

Коли минає дев’ять днів після Великодні, заведено проводити Гробки, оскільки вважається, що саме у ці дні душі померлих відвідують землю. Тому дуже важливо згадати про них саме у цей період.

У 2022 році Гробки випадають на вівторок, 3 травня. Проте більшість українців надають перевагу влаштовувати їх саме у неділю 1 травня.

Проте перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник закликав киян цього року не відвідувати кладовища у поминальні дні.

З початку військових дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Маємо факти обстрілів і територій кладовищ.

Традиції та звичаї на Гробки

Оскільки перед Великоднем практично усі дні зайняті іншими церковними святами та особливими днями, у які не завжди можна займатись фізичною працею, то рекомендується заздалегідь подбати про могили своїх родичів.

Зазвичай за тиждень варто навести на них лад, щоб згідно з віруваннями, душі померлих бачили, що про них дбають і пам’ятають досі.

Крім того, іноді Чистий четвер називають ще й Великоднем мерців, тому що вважається, що саме у цей день у потойбіччя сягає звістка про скоре настання Великодня.

Після Великодня потрібно приходити у місце, де поховані близькі, та вшановувати їх пам’ять. З собою варто принести квіти, цукерки та печиво. Зазвичай, беруть саме ті ласощі, які за життя любили близькі.

Однак на Поліссі традиції дещо відрізняються від звичних усім. Там заведено вважати гріхом сумувати, оскільки померлі мають радіти, що їхні родичі про них пам’ятають. Таким чином живі не мають “псувати настрій” померлим.

Часом, навіть такі дні можуть викликати у багатьох чимало емоцій. Читай, як оговтатися від втрати найріднішої людини.