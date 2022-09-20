Україна

Півночі сиділи у ванні, так було страшно: окупанти знов потужно вгатили по Запоріжжю

Андрій Почтєв 20 Вересня 2022, 12:00
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