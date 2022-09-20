Півночі сиділи у ванні, так було страшно: окупанти знов потужно вгатили по Запоріжжю

З тимчасово окупованої території вороги й надалі намагаються завдати шкоди мирному населенню України. Минулої ночі на світанку потужно обстріляли Запоріжжя, випустивши по місту та околицях більш як десяток ракет.

Як припускають мешканці постраждалих територій, знаряддя лишилося ще з радянських часів, адже знайшли уламок із маркуванням ракети, що свідчить про 55-й рік випуску.

Ракетні удари завдали шкоди: покалічили 72-річну жінку й спровокували чималі руйнування вибуховою хвилею.

Людям повибивало всі шибки, розтрощило дахи. За підрахунками самих постраждалих, ремонт помешкань обійдеться в чималу суму, а на городах лежать величезні уламки, які легко могли когось вбити на момент прильоту.

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Кілька ракетних ударів близько другої ночі росіяни завдали й по самому Запоріжжю. Цілили по інфраструктурних об’єктах, тож люди з навколишніх будинків пережили справжній шок.

У багатоповерхівці повилітали шибки, а в приватному секторі вибуховою хвилею позривало дахи. Більше дивися у нашому сюжеті.

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