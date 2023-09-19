Пробіг марафон у повному споряджені та зібрав кошти для колег: історія вогнеборця Володимира Сковородки

З нагоди Дня рятувальника у Києві відбувся унікальний марафон. 100 км у повному спорядженні планував пробігти столичний рятувальник-марафонець Володимир Сковородка.

У такий спосіб він хотів показати світу, якими зусиллями дається порятунок людей в умовах російської агресії, вшанувати пам’ять загиблих товаришів і зібрати гроші на обладнання для рятувальників.

Мета — встановити рекорд та зібрати кошти

Володимир планував подолати 100 км за 12 годин. Вага у спорядженні 104 кг і 100 г. Зважування й останні приготування були під пильним наглядом колег-рятувальників, журналістів та представників національного реєстру рекордів.

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Володимир Сковородка, який працює у столичному управлінні ДСНС, багаторазовий рекордсмен-марафонець цього разу вирішив не лише перевершити усі попередні досягнення, а й привернути увагу до полеглих товаришів і тих, хто в строю кожен день.

Впродовж маршруту до Володимира Сковородки долучалися українські зірки шоу-бізнесу: співаки, актори, гумористи. Першою разом із рятівником бігла співачка Злата Огнєвіч.

— Лише мотивація, що біжить такий герой в усій амуніції ДСНС, — це щось поза межами розуміння людських можливостей. Сьогодні я тут, щоб підтримати ДСНС, — сказала вона.

Бігти у повному споряджені надзвичайно важко. Періодично Володимир робить невеликий перепочинок, який дозволений правилами ультрамарафону.

У День рятувальника Володимир Сковородка подолав у надскладних умовах 50 км, встановивши рекорд, який зафіксований у реєстрі. Після рекорду Володимир пробіг ще 12,7 км.

У спеку у рятувальника підіймався пульс, було неабияке навантаження на серце, Володимир стишував темп або й переходив на ходу. Але ультрамарафон тривав.

З українськими рятувальниками працюють чотирилапі напарники, вони допомагають у пошуках людей, у саперній справі та іншими завданнями. Раніше ми розповідали, як собаки-рятувальники вчаться знаходити людей.

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