Lifestyle

Патрон не єдиний такий! Як собак-рятувальників навчають шукати людей під завалами

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 16 Липня 2023, 10:00

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