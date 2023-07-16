Патрон не єдиний такий! Як собак-рятувальників навчають шукати людей під завалами

Пес Патрон разом із рятувальниками потрапив під обстріл, коли розміновував територію на Харківщині. Це сталося ще кілька тижнів тому, але відомо про це стало лише зараз. Тоді одна людина загинула і ще 9 було поранено. Хвостатий рятувальник не постраждав.

Так щодня рятувальники та їхні малі напарники ризикують своїми життями, аби врятувати інших. Та попри небезпеку, нині серед цивільних господарів чотирилапих більшає охочих навчити своїх улюбленців пошуковій справі, адже для деяких рятувальних операцій часто залучають волонтерів, чиї собаки отримали сертифікати про такі навички.

Знайомтеся, це Ольга і її Грінка. Сьогодні вони вперше шукатимуть людину під завалами. Але спершу приманка, як для новачка.

Зараз також дивляться

Завали не справжні. Це спеціальний тренувальний майданчик для майбутніх собак-пошуковців. Кирило — юний статист і сам сьогодні вперше грає постраждалого. Не одразу, оббігши та обнюхавши всі завали, але Грінка таки знаходить схованого Кирила. Місія виконана — умовний потерпілий знайдений, врятований з-під завалів і радий.

Мені класно! Я хочу допомагати собакам, бо розумію що це для України, для родини і мені подобається допомагати іншим, — розповідає Кирило.

Нещодавно Ользі вже доводилося виїжджати на пошуки дворічного хлопчика, який згубився на Київщині. Тоді залучали волонтерів із собаками. Дитину, на щастя, вдалося швидко знайти цілою та неушкодженою.

Під пильним наглядом та інструкціями ДСНС хтось із чотирилапих поки лише вчиться банальних команд на слухняність — це база, а хтось уже намагається у важких умовах внюхати слід зниклого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!