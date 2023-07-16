Патрон не один такой! Как собак-спасателей учат искать людей под завалами

Пес Патрон вместе со спасателями попал под обстрел, когда разминировал территорию в Харьковской области. Это произошло еще несколько недель назад, но известно об этом стало только сейчас. Тогда один человек погиб и еще 9 были ранены. Хвостатый спасатель не пострадал.

Так каждый день спасатели и их малые напарники рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. Но, несмотря на опасность, среди хозяев четверолапых больше желающих научить своих любимцев поисковому делу, ведь для некоторых спасательных операций часто привлекают волонтеров, чьи собаки получили сертификаты о таких навыках.

Знакомьтесь, это Ольга и ее Гренка. И сегодня они будут впервые искать человека под завалами. Но сначала приманка, как для новичка.

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Завалы не настоящие. Это специальная тренировочная площадка для будущих собак-поисковиков. Кирилл — юный статист и сам сегодня впервые играет пострадавшего. Не сразу, оббежав и обнюхав все завалы, но Гренка находит спрятанного Кирилла. Миссия выполнена — условный потерпевший найден, спасен из-под завалов и рад.

Мне классно! Я хочу помогать собакам, потому что понимаю, что это для Украины, для семьи и мне нравится помогать другим, — рассказывает Кирилл.

Недавно Ольге уже приходилось выезжать на поиски потерявшегося в Киевской области двухлетнего мальчика. Тогда привлекали волонтеров с собаками. Ребенка, к счастью, тогда удалось быстро найти целым и невредимым.

Под пристальным наблюдением и инструкциями ГСЧС, кто-то из четверолапых пока только учится банальным командам на послушание — это база, а кто-то уже пытается в трудных условиях унюхать пропавшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как актер Алексей Суровцев открыл ветбольницу для тяжелобольных животных.

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