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Пробежал марафон в полном снаряжении и собрал средства для коллег: история пожарного Владимира Сковородки

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 19 сентября 2023, 12:32
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Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие

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