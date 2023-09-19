Пробежал марафон в полном снаряжении и собрал средства для коллег: история пожарного Владимира Сковородки

В честь Дня спасателя в Киеве состоялся уникальный марафон. 100 км в полном снаряжении хотел пробежать столичный спасатель-марафонец Владимир Сковородка.

Таким образом, он хотел показать миру, какими усилиями дается спасение людей в условиях российской агрессии, почтить память погибших товарищей и собрать деньги на оборудование для спасателей.

Цель — установить рекорд и собрать средства

Владимир планировал преодолеть 100 км за 12 часов. Вес в снаряжении 104 кг и 100 г. Взвешивание и последние приготовления были под пристальным наблюдением коллег-спасателей, журналистов и представителей национального реестра рекордов.

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Владимир Сковородка, работающий в столичном управлении ГСЧС, многократный рекордсмен-марафонец на этот раз решил не только превзойти все предыдущие достижения, но и привлечь внимание к павшим товарищам и тем, кто в строю каждый день.

На протяжении маршрута к Владимиру Сковородке присоединялись украинские звезды шоу-бизнеса: певцы, актеры, юмористы. Первым вместе со спасителем бежала певица Злата Огневич.

— Только мотивация, что бежит такой герой во всей амуниции ГСЧС, — это нечто вне понимания человеческих возможностей. Сегодня я здесь, чтобы поддержать ГСЧС, — сказала она.

Бежать в полном снаряжении чрезвычайно тяжело. Периодически Владимир делает небольшую передышку, которая разрешена правилами ультрамарафона.

В День спасателя Владимир Сковородка преодолел в сверхсложных условиях 50 км, установив рекорд, зафиксированный в реестре. После рекорда Владимир пробежал еще 12,7 км.

В жару у спасателя поднимался пульс, была большая нагрузка на сердце, Владимир замедлял темп или переходил на ходу. Но ультрамарафон продолжался.

С украинскими спасателями работают четверолапые напарники, они помогают в поисках людей, в саперном деле и с другими задачами. Ранее мы рассказывали, как собаки-спасатели учатся находить людей.

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