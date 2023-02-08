Ацетон у дітей: як виявити небезпечну хворобу та вилікувати її

Ацетонемічний синдром доволі часто зустрічається у дітей. Однак ця хвороба може бути небезпечною та потребувати невідкладної медичної допомоги.

Тому дорослим важливо вміти розпізнати цей стан та знати, як попіклуватись про свого малюка. Гастроентерологиня та нутриціологиня Наталія Ячмінська розповіла, що таке ацетон у дітей, чому він виникає, які має симптоми та як лікується.

Що таке ацетонемічний синдром

Ацетонемічний синдром — це метаболічне порушення, під час якого погіршується вуглеводний та жировий обмін. Через це в крові дитини підвищується рівень ацетонових (кетонових) тіл. Це призводить до інтоксикації організму.

Зараз також дивляться

Підвищення вмісту кетонових тіл може бути причиною:

Гіпоглікемії — різкого падіння рівня глюкози в крові. Ацидозу — небезпечного стану, при якому порушується кислотно-лужний баланс в організмі.

Причини ацетону в дітей

Причини ацетонемічного синдрому можуть бути різні:

вірусні інфекції;

вживання незвичної їжі;

стрес чи психоемоційне навантаження;

голодування.

Ацетон у дітей: симптоми

Маркерами ацетонемічного синдрому в дитини можуть бути:

нудота та блювання;

діарея чи закреп;

блідий колір шкіри;

слабкість;

підвищення температури;

характерний запах ацетону з рота;

запаморочення.

Лікування ацетону в дітей

Якщо ти помічаєш у свого малюка характерні для ацетонемічного синдрому симптоми, слід негайно звернутись до лікаря.

При цьому час грає важливу роль, адже під час цього стану дитина втрачає велику кількість води та потребує її відновлення.

Для того щоб уникнути зневоднення, необхідно одразу ж дати пацієнту(-ці) засіб для регідрації.

Часто при підвищенні температури тіла малюка батьки одразу б’ють на сполох. Та чи варто так робити? Читай, коли збивати температуру дитині, а коли не потрібно поспішати давати жарознижувальні препарати.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за усіма новинами України та світу!