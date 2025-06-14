Тонка межа між гумором і шкодою: що відбувається, коли батьки сміються з дитячого плачу

Фото Pexels Твоя трирічна донька впала і розбила коліно. Вона плаче, але рана зовсім маленька. Ти думаєш: “Ну що за дрібниця!” і починаєш сміятися. Адже справді смішно — така маленька дитина так драматично реагує на крихітну подряпину. Здається нормально, правда? Але Psychology Today пролило світло на те, чому сміх батьків у відповідь на дитячі сльози може мати глибокі негативні наслідки, навіть якщо це здається невинним. Що виявили дослідники Психологи багато років спостерігали за тим, як спілкуються батьки з дітьми. Вони помітили цікаву річ: коли батьки сміються з дитячого плачу, діти виростають з проблемами. Таких дітей називають “дезорганізованими”. Це означає, що вони: не знають, чого чекати від батьків; бояться підходити до мами чи тата; застигають на місці, коли їм страшно. Фото: Pexels Чому це відбувається Уяви: ти засмучений/-а, а найрідніша людина сміється з тебе. Що ти відчуваєш? Біль, самотність, зраду. Діти відчувають те саме. Коли батьки сміються з їхнього плачу, малюки думають: “Мої почуття не важливі”; “Мама не допоможе мені”; “Я смішний, коли сумую”; “На батьків не можна розраховувати”. Фото: Pexels Чому батьки сміються Насправді батьки не хочуть завдати шкоди. Причини можуть бути різні: Нервозність. Коли дитина плаче, батьки відчувають стрес і не знають, що робити. Власні травми. Можливо, з них самих сміялися в дитинстві, і тепер вони роблять те саме. Втома. Коли дитина плаче вже п’ятий раз за день, важко зберігати спокій. Неуміння. Просто не знають, як правильно реагувати. Фото: Pexels Читати на тему ”Ховати сльози чи плакати разом: чи варто мамі показувати свою емоційну вразливість дітям?” Психологиня розповіла, чи справді дитині не слід бачити маму, що заплакала. А також, як допомогти собі в емоційно складних ситуаціях. Що робити замість сміху Коли дитина плаче: присядь на її рівень і дивися в очі, покажи, що ти поруч. Скажи прості слова: “Тобі боляче”; “Ти налякалася”; “Я бачу, що ти засмучена”. Обійми. Часто це все, що потрібно. Фото: Pexels Допоможи знайти рішення: “Давай разом подивимося на коліно?” “Що допоможе тобі стати краще?” Коли хочеться засміятися Зупинися на секунду. Подихай глибоко. Пригадай себе дитиною. Як би ти хотів/-ла, щоб з тобою поводилися? Подумай про дитину. Для неї це справді важливо, навіть якщо тобі здається дрібницею. Фото: Pexels Простий приклад Погано Дитина: плаче через розбиту іграшку. Батько/мати: “Ха-ха, ну що ти як маленька! Це ж просто іграшка!” Добре Дитина: плаче через розбиту іграшку. Батько/мати: “О, я бачу, ти дуже засмучена. Ця іграшка була важлива для тебе. Давай подивимося, чи можемо її полагодити.” Що буде, якщо робити правильно Діти, яких підтримують, коли вони плачуть: більше довіряють батькам; краще вміють заспокоюватися; не бояться показувати свої почуття; виростають впевненими в собі; легше заводять друзів; менше хворіють на депресію. Що робити, якщо вже насміялися Нічого страшного! Всі батьки роблять помилки. Головне — виправити: Перепроси: “Вибач, я не повинен був сміятися. Тобі справді боляче”. Покажи розуміння: “Розкажи мені, що сталося”. Обійми та заспокой. Фото: Pexels Головне правило Пам’ятай: для дитини її проблеми — це справжні проблеми. Навіть якщо тобі здається, що вона плаче через дрібницю, для неї це серйозно. Коли ти серйозно ставишся до дитячих почуттів, ти показуєш: “Ти важливий. Твої емоції мають значення. Я завжди тебе підтримаю.” Твоя підтримка сьогодні — це її/його впевненість у собі на все життя. Раніше ми розповідали, чи варто мамам показувати свої емоції дітям? Дізнайся, як це впливає на розвиток малюків. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: діти, Поради психолога Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter