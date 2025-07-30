Чи потрібно закривати вікна під час грози: важливе правило чи стереотип

Інколи буває така сильна гроза, що страшно не те, що на вулицю вийти, а й у вікно визирнути, яке, до речі, має бути зачинене. Нам ще зі школи постійно про це говорили, коли вивчали правила безпеки під час грози.

Але не всі люди дотримуються цього правила, мовляв, нехай зайде свіже повітря. Читай у матеріалі, чи потрібно зачиняти вікна під час грози. Дізнайся, чому це правило таке важливе.

Чи потрібно зачиняти вікна під час грози

Під час грози треба обов’язково зачиняти вікна — це не просто питання комфорту, а безпеки та захисту оселі.

Захист від удару блискавки

Якщо у квартирі чи будинку відкриті вікна, особливо з металевими рамами або сітками, ризик ураження блискавкою зростає. Хоча удар безпосередньо в кімнату рідкісний, він можливий, особливо у багатоповерхівках чи приватних будинках на відкритій місцевості.

Імовірність пошкодження електроприладів

Відкрите вікно може призвести до потрапляння дощу всередину — це ризик короткого замикання або пошкодження побутової техніки.

Потік повітря може “затягнути” блискавку

Це рідкісне, але зафіксоване явище: через перепад тиску блискавка може зайти до кімнати навіть через невелике вікно або щілину.

Пориви вітру можуть пошкодити скло

У грозу часто бувають шквали. Якщо вікна відчинені, різкий порив вітру може вибити скло, особливо у старих рамах або при слабкому кріпленні.

Правила безпеки під час грози

Як правильно поводитися під час грози:

зачини усі вікна та двері — це створює бар’єр від вологи та розрядів;

вимкни електроприлади з розеток — телевізори, комп’ютери, зарядки;

не користуйся мобільним телефоном, підключеним до зарядки;

уникай дотику до металевих предметів та сантехніки;

не стій біля вікон і не торкайся віконних рам.

Також варто зауважити, що людям у приватному будинку не варто приймати душ або мити руки під час грози.

Ще одне правило, про яке нам постійно говорять — вимикати телефон у негоду. Читай, чи можна сидіти в телефоні під час грози.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!