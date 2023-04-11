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Захищено: Розвиваємо майбутнє: чому важливо вивчати ІТ з дитинства та як почати?

Аліна Литвиненко, випускова редакторка сайту 11 Квітня 2023, 17:07
Захищено: Розвиваємо майбутнє: чому важливо вивчати ІТ з дитинства та як почати?
Фото: Pexels

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Захищено: Розвиваємо майбутнє: чому важливо вивчати ІТ з дитинства та як почати?
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