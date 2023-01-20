Економія

Чому немає виплат ВПО за січень: у Міністерстві реінтеграції пояснили причини

Анна Голішевська, редакторка сайту 20 Січня 2023, 07:00
ВПО
Фото: Unsplash

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