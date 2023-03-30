Покупки в Україні у 2022 році: аналітика від експертів Codes

У 2022 році дві з трьох покупок українці робили онлайн. Свій вибір покупці пояснюють вигіднішою ціною, більшим асортиментом, наявністю товару та значною економією часу. Категорії товарів з найбільшим попитом визначались здебільшого умовами воєнного часу.

Що і як купували українці

Як свідчить статистика активації промокодів з порталу Codes, у 2022 році українці віддавали перевагу не тим товарам, які найбільше цікавили їх рік тому. Війна, перебої з електроенергією, водопостачанням та зв’язком суттєво змінили перелік покупок.

Якщо торік під час найбільших розпродажів покупці обирали дорогі товари з найвищими знижками або найвигіднішими промокодами, то цьогоріч вони купували найнеобхідніше, але при цьому також шукали промокоди та акції.

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Цікаво, що приблизно 14% покупців у 2022 році вперше здійснили онлайн-покупку.

ТОП-10 онлайн-покупок українців за підсумками 2022 року має наступний вигляд:

Генератори. Сіль. Бронежилети. Поштова марка “русский корабль”. Свічки. Павербанки. Інвентори 12-220 В. Книги єДопомога. Калій йодид. Starlink.

Звичайно, українці продовжили купувати більш звичні речі, зокрема, одяг, взуття, дитячі товари, побутову техніку, товари для дому та здоров’я. Так, в одному з найбільших інтернет-магазинів Maudau промокод на знижку або безкоштовну доставку мав стабільний попит протягом року.

За обсягами продажів лідерами стали такі маркетплейси:

Rozetka;

Comfy;

Алло;

Фокстрот;

Цитрус;

EVA.

Крім того, українці вдвічі частіше стали користуватися послугою доставки. В порівнянні з 2021 роком кількість замовлень зросла майже вдвічі — з 5,3 млн до 11 млн замовлень. А от середній чек покупок, навпаки, зменшився з 738 до 539 гривень.

Аналітики відмічають, що українці, які віддають перевагу онлайн-покупкам, здебільшого користуються для цього смартфонами.

Зокрема, 78% покупців роблять покупки через смартфон, 40% із них — через мобільні програми інтернет-магазинів. Серед них 47% – користувачі Android, 15% — iOS. Лише 9% покупок було здійснено з комп’ютера або ноутбука.

Найпоширенішим способом оплати онлайн-покупок за підсумками 2022 року стала передоплата на карту. Загалом українці стали більше довіряти інтернет-магазинам, а кількість випадків шахрайства скоротилась з 27% до 20%. Безпечність онлайн-платежів та впевненість у замовленні залишаються ключовими критеріями для здійснення покупки. Тому маркетплейси багато уваги приділяють саме впровадженню технології безпечної оплати.

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