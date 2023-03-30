Покупки в Украине в 2022 году: аналитика от экспертов Codes

В 2022 году две из трех покупок украинцы совершали онлайн. Свой выбор покупатели объясняют более выгодной ценой, большим ассортиментом, наличием товара и значительной экономией времени. Категории товаров с наибольшим спросом определялись в основном условиями военного времени.

Что и как покупали украинцы

Как свидетельствует статистика активации промокодов с портала Codes, в 2022 году украинцы предпочитали не те товары, которые больше всего интересовали их год назад. Война, перебои с электроэнергией, водоснабжением и связью существенно изменили список покупок.

Если в прошлом году во время самых больших распродаж покупатели выбирали дорогие товары с высокими скидками или выгодными промокодами, то в этом году они покупали самое необходимое, но при этом также искали промокоды и акции.

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Интересно, что примерно 14% покупателей в 2022 году впервые совершили онлайн-покупку.

ТОП-10 онлайн-покупок украинцев по итогам 2022 года выглядит следующим образом:

Генераторы. Соль. Бронежилеты. Почтовая марка “Русский корабль”. Свечи. Павербанки. Инвенторы 12-220 В. Книги естьПомощь. Калий йодид. Starlink.

Конечно, украинцы продолжили покупать более привычные вещи, в частности, одежду, обувь, детские товары, бытовую технику, товары для дома и здоровья. Так, в одном из крупнейших интернет-магазинов Maudau промокод на скидку или бесплатную доставку имел стабильный спрос в течение года.

По объемам продаж лидерами стали следующие маркетплейсы:

Rozetka;

Comfy;

Алло;

Фокстрот;

Цитрус;

EVA.

Кроме того, украинцы вдвое чаще стали пользоваться услугой доставки. По сравнению с 2021 годом количество заказов выросло почти вдвое — с 5,3 млн до 11 млн заказов. А вот средний чек покупок, напротив, уменьшился с 738 до 539 гривен.

Аналитики отмечают, что украинцы, предпочитающие онлайн-покупки, в большинстве своем пользуются для этого смартфонами.

В частности, 78% покупателей совершают покупки через смартфон, 40% из них — через мобильные программы интернет-магазинов. Среди них 47% – пользователи Android, 15% – iOS. Только 9% покупок было совершено с компьютера или ноутбука.

Самым распространенным способом оплаты онлайн-покупок по итогам 2022 года стала предоплата на карту. В целом, украинцы стали больше доверять интернет-магазинам, а количество случаев мошенничества сократилось с 27% до 20%. Безопасность онлайн платежей и уверенность в заказе остаются ключевыми критериями для совершения покупки. Поэтому маркетплейсы большое внимание уделяют именно внедрению технологии безопасной оплаты.

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