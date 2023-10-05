Економія

Впливає на остаточну вартість нерухомості. Скільки коштує переоформити квартиру в Україні 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Жовтня 2023, 15:00
Скільки коштує переоформити квартиру в Україні та 2023 році
Фото: Pexels

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