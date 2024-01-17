Режим економії: в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію

Через постійні російські обстріли критичної інфраструктури енергосистеми України минулої та цієї зими, Укренерго закликає громадян ощадливо використовувати електроенергію у денний час.

Нині критичної ситуації не зафіксовано, однак диспетчерський центр Національної енергетичної компанії наголосив на важливості розуміння ситуації та максимального обʼєднання.

Яка нині ситуація зі споживанням та виробництвом електроенергії в Україні та до чого варто бути готовими, розповіли у самому Укренерго — ділимося цим з тобою і ми.

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Ситуація з електроенергією: що відомо

За повідомленням Укренерго у Telegram, через похолодання в Україні зростає споживання електроенергії. Через це зʼявився дефіцит в енергосистемі 5%.

— Виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі означає, що коли через похолодання споживання електроенергії стрімко зростає, електростанціям важко так само швидко збільшити її виробництво.

І тут, в період з 8:00 до 20:00, дуже важливою є допомога споживачів — свідоме користування потужними електроприладами, зокрема обігрівачами та кондиціонерами, що зменшить зростання споживання, відповідно зменшиться навантаження на електростанції, — йдеться у повідомленні.

Також в Укренерго повідомили, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.

Але ресурси електростанцій обмежені — на деяких теплових ще тривають відновлювальні роботи після масованих атак минулої зими, ресурси гідроелектростанцій не можуть використовуватись безперервно, необхідний час для їх поповнення.

Протягом доби в аварійний ремонт вийшли два блоки теплових електростанцій. Повернуто в роботу після ремонту один блок.

Для покриття всіх необхідних потреб українців, здійснюється імпорт електроенергії із сусідніх країн-партнерів: Словаччини, Румунії та Молдови.

Загальний обсяг імпорту складає 3 764 МВт/год з максимальною потужністю в окремі години до 626 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Однак світло таки буде не у всіх споживачів. Нещодавно Yasno анонсувало відключення світла у боржників: кого це стосується, ми розповідали раніше.

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