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Судовий збір 2025: нові розміри ставок, сума та від чого вони залежать

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Липня 2025, 14:15
Судовий збір 2025: нові розміри ставок, сума та від чого вони залежать
Фото Unsplash

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