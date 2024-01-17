Грошова допомога ВПО від ООН: хто може отримати і як подати заявку — покроково

Повномасштабна війна ставить у скрутне становище мільйони українців. А допомога ВПО від міжнародних організацій може хоча б трохи покращити становище людей. Читай у нашому матеріалі, як подати заявку на грошову допомогу від ООН для внутрішньо переміщених осіб.

Грошова допомога для ВПО від ООН: як подати заявку

Міністерство реінтеграції України з посиланням на БФ Право на захист поділилося інформацією про те, що для ВПО є грошова допомога від ООН. Сума фінансової допомоги внутрішнім переселенцям складає 10800 грн.

Отримати таку допомогу можуть ті внутрішньо переміщені особи, які раніше не отримували фінансову допомогу від міжнародних організацій, і мають дохід, менший за 5400 грн на одного члена родини.

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Подати заявку можуть і люди, які повернулися до свого місця проживання, зокрема з-за кордону. Суму допомоги виплачуть три місяці по 3600 грн на особу. Тому загальна сума допомоги на кожного члена родини складе 10800 грн.

Хто може податися на грошову допомогу від ООН:

ВПО, які переміщувалися в іншу область після 24 лютого 2022 (за кордон і повернулися). Люди, що лишилися жити у своїх областях, але постраждали від бойових дій, з таких областей: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька.

Люди з переліку повинні мати одну/кілька з вразливостей:

родина має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55+ років);

родину очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55+ років) або людина похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома людьми з особливими потребами — інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо;

прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:

Документ, що посвідчує особу. Податковий номер. Документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо). Свідоцтво про народження дітей (за наявності). Номер банківської картки для виплати допомоги. Особистий номер телефону.

Для реєстрації або уточнення даних переходь за цим посиланням.

Дізнатися деталі можна за гарячою лінією УВКБ ООН: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або написати лист на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.

Раніше ми розповідали, як отримати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції.

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