Грошова допомога ВПО від ООН: хто може отримати і як подати заявку — покроково

Повномасштабна війна ставить у скрутне становище мільйони українців. А допомога ВПО від міжнародних організацій може хоча б трохи покращити становище людей. Читай у нашому матеріалі, як подати заявку на грошову допомогу від ООН для внутрішньо переміщених осіб.
Міністерство реінтеграції України з посиланням на БФ Право на захист поділилося інформацією про те, що для ВПО є грошова допомога від ООН. Сума фінансової допомоги внутрішнім переселенцям складає 10800 грн.
Отримати таку допомогу можуть ті внутрішньо переміщені особи, які раніше не отримували фінансову допомогу від міжнародних організацій, і мають дохід, менший за 5400 грн на одного члена родини.
Подати заявку можуть і люди, які повернулися до свого місця проживання, зокрема з-за кордону. Суму допомоги виплачуть три місяці по 3600 грн на особу. Тому загальна сума допомоги на кожного члена родини складе 10800 грн.
Хто може податися на грошову допомогу від ООН:
Люди з переліку повинні мати одну/кілька з вразливостей:
Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:
Для реєстрації або уточнення даних переходь за цим посиланням.
Дізнатися деталі можна за гарячою лінією УВКБ ООН: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або написати лист на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.
Раніше ми розповідали, як отримати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції.
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