Денежная помощь ВПЛ от ООН: кто может получить и как подать заявку — пошагово

Полномасштабная война ставит в затруднительное положение миллионы украинцев. А помощь ВПЛ от международных организаций может хоть немного улучшить положение людей. Читай в нашем материале, как подать заявку на денежную помощь ООН для внутренне перемещенных лиц.

Денежная помощь для ВПЛ от ООН: как подать заявку

Министерство реинтеграции Украины со ссылкой на БФ Право на защиту поделилось информацией о том, что для ВПЛ есть денежная помощь от ООН. Сумма финансовой помощи внутренним переселенцам составляет 10 800 грн.

Получить такую помощь могут те внутренне перемещенные лица, которые ранее не получали финансовую помощь от международных организаций, и имеют доход менее 5400 грн на одного члена семьи.

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Подать заявку могут и люди, вернувшиеся в свое место жительства, в частности из-за границы. Сумму пособия выплачивают три месяца по 3600 грн на человека. Поэтому общая сумма пособия на каждого члена семьи составит 10800 грн.

Кто может податься на денежную помощь от ООН:

ВПЛ, которые перемещались в другую область после 24 февраля 2022 года (за границу и вернулись). Люди, оставшиеся жить в своих областях, но пострадали от боевых действий из таких областей: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая.

Люди из перечня должны иметь одну/несколько уязвимостей:

семья имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с людьми преклонного возраста (55+ лет);

семью возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55+ лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи с одним или несколькими людьми с особыми потребностями — инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.п.;

инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.п.; приемные семьи, которые опекаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями.

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер. Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.п.). Свидетельство о рождении детей (при наличии). Номер банковской карты для выплаты пособия. Личный телефонный номер.

Для регистрации или уточнения данных переходи по этой ссылке.

Узнать детали можно по горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или написать письмо по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.

Ранее мы рассказывали, как получить финансовую помощь Международной организации по миграции.

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