Денежная помощь ВПЛ от ООН: кто может получить и как подать заявку — пошагово

Полномасштабная война ставит в затруднительное положение миллионы украинцев. А помощь ВПЛ от международных организаций может хоть немного улучшить положение людей. Читай в нашем материале, как подать заявку на денежную помощь ООН для внутренне перемещенных лиц.
Министерство реинтеграции Украины со ссылкой на БФ Право на защиту поделилось информацией о том, что для ВПЛ есть денежная помощь от ООН. Сумма финансовой помощи внутренним переселенцам составляет 10 800 грн.
Получить такую помощь могут те внутренне перемещенные лица, которые ранее не получали финансовую помощь от международных организаций, и имеют доход менее 5400 грн на одного члена семьи.
Подать заявку могут и люди, вернувшиеся в свое место жительства, в частности из-за границы. Сумму пособия выплачивают три месяца по 3600 грн на человека. Поэтому общая сумма пособия на каждого члена семьи составит 10800 грн.
Кто может податься на денежную помощь от ООН:
Люди из перечня должны иметь одну/несколько уязвимостей:
Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:
Для регистрации или уточнения данных переходи по этой ссылке.
Узнать детали можно по горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или написать письмо по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.
Ранее мы рассказывали, как получить финансовую помощь Международной организации по миграции.
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