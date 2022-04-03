Хочу виїхати за кордон з валютою: що потрібно знати про переміщення та декларування готівки

На початку повномасштабної війни українці масово кинулися знімати гривні зі своїх рахунків та переводити їх у валюту. Тепер же ті, хто планує виїхати за кордон, стикаються з питанням, скільки ж грошей можна перевозити через кордон та які суми потрібно декларувати.

Вивіз валюти з України

13 березня Національний банк повернув певні обмеження щодо вивозу валюти з України. Йдеться про вимоги до переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує в еквіваленті десять тисяч євро.

Тепер на кордоні громадяни мають надати один з підтвердних документів банків:

довідку про зняття готівки з власних рахунків;

валютно-обмінну квитанцію;

довідку про придбання банківських металів.

Декларація грошей на кордоні

Як і раніше, українці повинні декларувати валюту, вартість якої перевищує в еквіваленті десять тисяч євро.

Щодо менших сум, то достатньо просто усно сказати прикордонникам, яку кількість грошей ви вивозите.

Вивезення гривні за кордон

Українці, які виїхали за кордон з великою кількістю гривневої готівки, наразі мають серйозні проблеми з її використанням.

Це зумовлено тим, що обміняти гривню за кордоном за адекватним курсом практично неможливо, а покласти гривню знову в український банк за межами країни теж не можна.

У зв’язку з цим Національний банк України рекомендує українцям не вивозити готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні.

Українці можуть без проблем безготівково розраховуватися за кордоном, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

У такому разі конвертація відбувається за курсом, установленим українським банком.

Якщо ж ви вже знаходитеся за межами України, то читайте, як і де обміняти гривню за кордоном.