Хочу виїхати за кордон з валютою: що потрібно знати про переміщення та декларування готівки

На початку повномасштабної війни українці масово кинулися знімати гривні зі своїх рахунків та переводити їх у валюту. Тепер же ті, хто планує виїхати за кордон, стикаються з питанням, скільки ж грошей можна перевозити через кордон та які суми потрібно декларувати.
13 березня Національний банк повернув певні обмеження щодо вивозу валюти з України. Йдеться про вимоги до переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує в еквіваленті десять тисяч євро.
Тепер на кордоні громадяни мають надати один з підтвердних документів банків:
Як і раніше, українці повинні декларувати валюту, вартість якої перевищує в еквіваленті десять тисяч євро.
Щодо менших сум, то достатньо просто усно сказати прикордонникам, яку кількість грошей ви вивозите.
Українці, які виїхали за кордон з великою кількістю гривневої готівки, наразі мають серйозні проблеми з її використанням.
Це зумовлено тим, що обміняти гривню за кордоном за адекватним курсом практично неможливо, а покласти гривню знову в український банк за межами країни теж не можна.
У зв’язку з цим Національний банк України рекомендує українцям не вивозити готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні.
Українці можуть без проблем безготівково розраховуватися за кордоном, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.
У такому разі конвертація відбувається за курсом, установленим українським банком.
Якщо ж ви вже знаходитеся за межами України, то читайте, як і де обміняти гривню за кордоном.