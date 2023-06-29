Варіантів безліч: куди вступати без НМТ 2023

Основна сесія НМТ 2023 вже закінчилася. Багато майбутніх вступників вже знають свої результати тестування, і не всі з них задоволені власними балами.

Якщо так сталося, що ти не склав (-ла) НМТ, або просто навіть на нього не реєструвався (-лась), то вступити у виш — можливо. Куди вступати без НМТ і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Вступ без НМТ: що відомо

Не всім цього року потрібні результати НМТ для вступу у ЗВО (заклади вищої освіти). Про це під час ефіру національного телемарафону Єдині новини розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Чиновник додав, що є категорії абітурієнтів, яким для вступу у виші у 2023 році не треба складати НМТ. Але всі вони — платні.

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Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку.

— На ці спеціальності в заклади вищої освіти можна буде вступати на контрактну форму навчання лише за мотиваційним листом. Навіть тут є спрощення і можна не складати НМТ, — уточнив Вітренко.

Куди можна поступити без НМТ: список спеціальностей

Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2023 року. Таким чином, у 2023 році до цього переліку включили 61 спеціальність.

Ці спеціальності майже всі стосуються воєнних, природничих, інженерних, аграрних наук, які будуть корисні державі в майбутньому. В цей перелік входять спеціальності, далекі від мистецьких та спортивних.

У перелік спеціальностей потрапили, наприклад, такі:

воєнні науки;

природничі науки;

математика та статистика;

механічна інженерія;

цивільна безпека;

транспорт;

архітектура та будівництво й інше.

Куди можна вступити без результатів НМТ, крім ЗВО

У 2023 році вступити можна:

в коледж;

приватний університет, який не вимагає результатів тесту;

підготуватися та складати НМТ у наступному році.

Однак великою популярністю серед абітурієнтів користується державна програма зі спеціальностями, про які ми писали вище.

Перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку

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