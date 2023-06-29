Варіантів безліч: куди вступати без НМТ 2023

Основна сесія НМТ 2023 вже закінчилася. Багато майбутніх вступників вже знають свої результати тестування, і не всі з них задоволені власними балами.
Якщо так сталося, що ти не склав (-ла) НМТ, або просто навіть на нього не реєструвався (-лась), то вступити у виш — можливо. Куди вступати без НМТ і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Не всім цього року потрібні результати НМТ для вступу у ЗВО (заклади вищої освіти). Про це під час ефіру національного телемарафону Єдині новини розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Чиновник додав, що є категорії абітурієнтів, яким для вступу у виші у 2023 році не треба складати НМТ. Але всі вони — платні.
Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку.
Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку.
— На ці спеціальності в заклади вищої освіти можна буде вступати на контрактну форму навчання лише за мотиваційним листом. Навіть тут є спрощення і можна не складати НМТ, — уточнив Вітренко.
Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2023 року. Таким чином, у 2023 році до цього переліку включили 61 спеціальність.
Ці спеціальності майже всі стосуються воєнних, природничих, інженерних, аграрних наук, які будуть корисні державі в майбутньому. В цей перелік входять спеціальності, далекі від мистецьких та спортивних.
У 2023 році вступити можна:
Однак великою популярністю серед абітурієнтів користується державна програма зі спеціальностями, про які ми писали вище.
Перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку
Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.
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