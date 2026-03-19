Ліна Костенко: вірші про Україну, що горять від любові й болю

Ліна Костенко — немов буря в українській літературі. Вона не пише, щоб сподобатись, а щоб говорити правду, навіть коли це боляче. Її вірші — це крик і ніжність водночас: про кохання, втрати, війну і свободу, яку ніхто не віддає дарма. Кожне її слово змушує серце тремтіти і пам’ятати: Україна — і наша земля, і її нескорений дух. До 96-ого дня народження поетеси — її найкращі вірші про Україну.

Найгостріші вірші про Україну Ліна Костенко написала після 2022. Україна в них — це живий організм, що стогне від болю, але не падає на коліна.

Вона пише про страх і смерть, і водночас про нескорену гідність і ту любов до землі, яка робить людей безстрашними, а героїв — безсмертними.

Її слова різкі, як лезо: вони ріжуть байдужість, змушують відчувати кожен день війни — як втрату, як подвиг, як надію.

Кожен рядок Ліни Костенко — це молитва і крик, і прокляття агресору, і обіцянка: Ми вистоїмо, бо ми — Україна!

Усе моє, все зветься Україна

Буває часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, –

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

***

Підкрадається лихо нечутними кроками.

Але раптом зненацька зупиниться мить.

Почорніє село обгорілими кроквами.

І на білому світі війна загримить.

Захлинаються кров’ю і димом світанки.

Вигинає імперія хижий хребет.

По дорогах повзуть розчепірені танки.

Причаїлася свастика в літері Zet.

А ще світяться хатки в зимовій завії.

Ще не знає ніхто, що йому на роду.

Лиш над Києвом очі святої Софії

спопеляють навіки новітню орду.

***

Ця ніч була загрозлива і темна.

І так хотілось тиші і тепла!

А вибух був — як жовта хризантема,

що на пів неба раптом розцвіла.

Струснуло стіни і двигтіло довго ще.

Сирени вили, блискало на склі.

То що — тікати? Бігти в бомбосховище?

А не діждав би фюрер у кремлі!

Хай сам боїться — він уже вчорашній.

Посіють бомби — ненависть пожнуть.

Сирени виють. А мені не страшно.

Хто не тікав, того не доженуть.

***

Розп’ято нас між заходом і сходом.

Що не орел — печінку нам довбе.

Зласкався, доле, над моїм народом,

щоб він не дався знівечить себе!

***

Спинюся я

і довго буду слухать,

як бродить серпень по землі моїй.

Ще над Дніпром клубочиться задуха,

і пахне степом сизий деревій.

Та верби похилилися додолу,

червоні ружі зблідли на виду,

бо вже погналось перекотиполе

за літом —

по гарячому сліду…

Ліна Костенко: найкращі вірші про Україну

Я прощаюся з рідним краєм

у мовчанні, в побожній тиші…

Вечір сонце пшеничне розкраяв

і окраєць над полем залишив.

Сонце, сонце, освітлюй тіні!

Не заходь, почекай хвилину!

Я ще раз

у твоєму промінні озирнусь

на свою батьківщину.

***

Небо в огні, мов палка любов,

Під ним наш край – безмежний, знову живе.

На стрілах дум, на полях словес,

Моя Україно, ти в кожному з нас!

***

Ще трохи, трохи — й зацвітуть морелі,

і облетять, як сон кореневищ.

Війна малює кров’ю акварелі.

Її палітра — попіл пожарищ.

Її пейзаж — руйновище кварталів.

Порожніх вулиць вицвіла пастель.

Хіба що десь крізь стогін з-під завалів

якийсь тюльпанчик раптом проросте.

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїть в собі невиліковний сказ,

щоб тяжко так знущатися над нами,

та ще й у всьому звинувачувати нас!

Читай також: Україна вперше звучить достойно: відверте інтерв’ю Ліни Костенко Сергію Жадану.

