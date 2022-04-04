Здається, мій телефон прослуховують. Чи можуть росіяни прослуховувати розмови звичайних українців?

Українським інформпростором шириться думка про те, що російські спецслужби можуть прослуховувати телефонні розмови українців. Це жахає та дає зрозуміти — ворог проник усюди.

То як зрозуміти, що твій телефон прослуховують?

Насправді жодних підтверджень цьому факту немає. Варто розуміти, що росіяни — навіть військові — й самі позбавлені будь-якої змоги спілкуватися, щоб не бути підслуханими кимось іншим.

Тож дії, які приписуються їм щодо ймовірності прослуховування телефонів українців — фейк.

Про це також заявляє голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. Усі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій.

Їхня мета — залякати українців, а також змусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки.

Відомо також, що це не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації.

Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада — відключити телефони. Звісно, це виявилося неправдою.

Ще одним гачком дезінформації було прохання вимкнути геолокацію на телефонах. Вона нібито теж мала координувати ворога для коригування ударів.

А на чому ще будують фейки російські пропагандисти — читай у матеріалі.