Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни

Під час загальної мобілізації можуть призивати військовозобов’язаних студентів. Ми розповімо, хто зі студентів підлягає призову.
Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію свідчить, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову.
Але не всі студенти можуть виїжджати з України.
Зміни до закону передбачають, що зараз не всі військовозобов’язані студенти можуть виїхати за кордон.
Виїхати з України мають право студенти:
Такі підтверджувальні документи мають бути перекладені українською, мати підпис перекладача та затверджені нотаріально.
На період між закінченням бакалаврату та формуванням списків на магістратуру військовозобов’язані не є студентами. У такому разі мобілізація студентів можлива, адже вони підлягають призову.
Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військомат.
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