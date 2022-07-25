Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни

Під час загальної мобілізації можуть призивати військовозобов’язаних студентів. Ми розповімо, хто зі студентів підлягає призову.

Мобілізація студентів-2022

Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію свідчить, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову.

Але не всі студенти можуть виїжджати з України.

Хто зі студентів може виїхати за кордон під час війни

Зміни до закону передбачають, що зараз не всі військовозобов’язані студенти можуть виїхати за кордон.

Виїхати з України мають право студенти:

Які навчаються за кордоном і мають підтвердження (довідку з ВНЗ, студентський квиток, запрошення на навчання, посвідку на тимчасове проживання, пов’язану з навчанням).

Такі підтверджувальні документи мають бути перекладені українською, мати підпис перекладача та затверджені нотаріально.

Відстрочка для вступників на магістратуру

На період між закінченням бакалаврату та формуванням списків на магістратуру військовозобов’язані не є студентами. У такому разі мобілізація студентів можлива, адже вони підлягають призову.

Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військомат.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!