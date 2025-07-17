Увечері 16 липня російські війська здійснили чергову атаку на Донеччину, скинувши керовану авіабомбу (КАБ) на центр Добропілля.

Удар по місту бомбою ФАБ-500: що відомо

Оновлено 17.07. о 10:20 відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару. Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей.

Оновлено о 21:00 Кількість жертв у Добропіллі зросла до 2 загиблих і 26 поранених.

Станом на 19:50: 1 людина загинула і 21 поранена, повідомив Вадім Філашкін.

Згідно з інформацією, оприлюдненою волонтером Денисом Христовим відомим, як Голандець та Telegram-каналом Добропілля info, ціллю став район магазину Аврора.

Атака відбулася у годину-пік, коли центральна вулиця міста була жвавою, що й спричинило велику кількість жертв.

Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині — в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину Аврора. Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, — зазначив омбудсмен Дмитро Лубинець.

Опубліковані фотографії свідчать про масштабні руйнування в центральній частині міста Добропілля.

ФАБ-500 по магазину Аврора в Добропіллі: у місті є жертви, багато поранених (ОНОВЛЕНО) / 14 Фотографій

Фото: Вадим Філашкін голова Донецької ОВА

Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

На місці працюють органи влади, поліція, ДСНС — пошуково-рятувальна операція триває.

Головне фото: Добропілля info

Раніше ми розповідали про те, як херсонці живуть в умовах дронового “сафарі”.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!