Для тебе Новини

У Хмельницькому авто виїхало під поїзд Чоп — Ясіня — Київ: є загиблі та поранені

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Червня 2026, 12:30 2 хв.
Що сталося у Хмельницькому вночі: потяг протаранив авто на переїзді, є жертви

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь