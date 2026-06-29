У Хмельницькому авто виїхало під поїзд Чоп — Ясіня — Київ: є загиблі та поранені

Жахлива аварія сталася 29 червня посеред ночі у Хмельницькому. Легкове авто влетіло просто під пасажирський потяг на залізничному переїзді. Наслідки фатальні — двоє юних людей загинули, ще двоє опинилися на лікарняних ліжках. Наразі винуватця трагедії затримала поліція, він перебуває під вартою в палаті. Про це пише поліція Хмельницької області.

Що сталося у Хмельницькому: деталі

За інформацією місцевих правоохоронців, усе трапилося 29 червня 2026 року о пів на третю ночі. Місце дії — регульований залізничний переїзд на вулиці Івана Франка.

За кермом Фольксваген Пассат перебував 21-річний хлопець. Попри те що на світлофорі яскраво горів червоний, а звукова сигналізація попереджала про наближення поїзда, водій вирішив не чекати.

Він натиснув на газ і виїхав прямо на колії. Саме в цей момент там мчав пасажирський потяг сполученням Чоп — Ясіня — Київ. Багатотонна машина знесла легковик, уникнути зіткнення було просто неможливо.

Аварія у Хмельницьому: скільки людей загинуло

Удар був настільки потужним, що без жертв не обійшлося. У салоні автівки перебувала молодь. 18-річна дівчина отримала травми, несумісні з життям, і померла миттєво, ще до приїзду швидкої.

Ще одного 18-річного хлопця медики намагалися витягти з того світу. Його терміново доправили до реанімації Хмельницької обласної лікарні, але дива не сталося — від отриманих поранень він згодом помер.

Сам керманич та ще один його пасажир вижили. Їх також госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Поліцейські одразу взялися за розслідування цієї моторошної справи. Згодом у відомстві повідомили, що керманича Фольксвагена офіційно затримали. Оскільки він потребує медичної допомоги, його залишили в лікарні, але тепер біля його палати цілодобово чергує поліцейський конвой.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Якщо провину 21-річного водія доведуть у суді, йому доведеться заплатити за свій поспіх свободою. Закон передбачає за такий злочин від п’яти до десяти років за ґратами. Крім того, винуватця позбавлять водійських прав на строк до трьох років. Наразі розслідування обставин аварії триває.

Головне фото: поліція Хмельницької області.

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