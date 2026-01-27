Понад 7 годин: через ожеледь поїзди затримуються на довгий час

Через складні погодні умови наразі ускладнюється рух поїздів по всій країні — про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.
Затримки поїздів понад 8 годин: що відомо
Як зазначається у повідомленні, було виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач, а також пристрої зв’язку та сигналізації. Через це було виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух перевели на телефонний зв’язок.
Крім того, одне з дерев також поцілило в один з пасажирських вагонів поїзда №127/128 Запоріжжя — Львів. Обійшлося бе травм пасажирів та пошкоджень вагона.
Найскладніша ситуація з затримками наразі на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач — спецтехніка вже з цим працює.
Маршрути, за якими потяги затримуються найбільше:
- 38 Одеса — Ужгород +7:50
- 78 Одеса — Ковель +6:00
- 166 Одеса — Чернівці +5:55
- 12 Одеса — Львів +5:38
- 106 Одеса — Київ +5:07
Усі поїзди Укрзалізниці наразі продовжують рух, а затримки оновлюються на сайті Укрзалізниці.
