Понад 7 годин: через ожеледь поїзди затримуються на довгий час

Через складні погодні умови наразі ускладнюється рух поїздів по всій країні — про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.

Затримки поїздів понад 8 годин: що відомо

Як зазначається у повідомленні, було виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач, а також пристрої зв’язку та сигналізації. Через це було виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух перевели на телефонний зв’язок.

Крім того, одне з дерев також поцілило в один з пасажирських вагонів поїзда №127/128 Запоріжжя — Львів. Обійшлося бе травм пасажирів та пошкоджень вагона.

Найскладніша ситуація з затримками наразі на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач — спецтехніка вже з цим працює.

Маршрути, за якими потяги затримуються найбільше:

38 Одеса — Ужгород +7:50

78 Одеса — Ковель +6:00

166 Одеса — Чернівці +5:55

12 Одеса — Львів +5:38

106 Одеса — Київ +5:07

Усі поїзди Укрзалізниці наразі продовжують рух, а затримки оновлюються на сайті Укрзалізниці.

