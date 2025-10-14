Чи буде Україна переходити на зимовий час у 2025 році: що відомо про переведення годинників

Питання скасування сезонного переведення годинників в Україні уже багато років лишається предметом гарячих дискусій — як серед політиків, так і серед звичайних громадян.

В Європі дедалі більше країн відмовляються від практики переходу на літній і зимовий періоди, українці ж поки що продовжують жити за старими правилами.

Чи буде Україна переходити на зимовий час у 2025 році — читай у нашому матеріалі.

Чи буде Україна переходити на зимовий час у 2025 році

У липні 2024 року Верховна Рада зробила перший крок до змін — схвалила законопроект № 4201 про обчислення часу в Україні. Закон мав набрати чинності вже наступного дня після його офіційного опублікування.

Документ передбачає, що українці не будуть переводити годинники влітку, а на території країни буде зафіксований єдиний, зимовий час.

Проте, хоча законопроект і був ухвалений парламентом, він досі, до жовтня 2025 року, не набув чинності.

21 серпня 2024 року його передали на підпис президенту Володимиру Зеленському, але станом на жовтень 2025 року документ залишається непідписаним. А доля законопроекту — до кінця не визначеною.

Коли у 2025 році Україна буде переходити на зимовий час

Тож країна продовжує жити за старою постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України.

Згідно з нею, ми користуємося київським часом, що відповідає другому часовому поясу. І традиційно двічі на рік переводимо стрілки.

І поки закон про скасування сезонного часу залишається без підпису, країна продовжує жити за урядовою постановою 1996 року, і переводити годинники, як завжди, двічі на рік: влітку та взимку.

