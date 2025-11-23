Горобців в Україні стає менше: експертка назвала головні фактори

Популяція хатнього горобця в Україні продовжує скорочуватися, і подібна тенденція спостерігається в багатьох європейських країнах. Про те, чому зникають звичні міські птахи та які можуть бути наслідки, в інтерв’ю РБК-Україна розповіла орнітологиня та координаторка екоосвітніх проектів Франкфуртського зоологічного товариства в Україні Ганна Кузьо.

Чому горобців стає дедалі менше

За словами фахівчині, хатній горобець історично прив’язаний до людини: десятиліттями птахи мешкали поруч із селами, мали доступ до зерна та кормів для худоби, що забезпечувало їм стабільне харчування та багато місць для гніздування.

У містах ситуація завжди була складнішою, але раніше птахи могли виживати за рахунок залишків зерна та відходів від коней. Коли ж коней у містах витіснив транспорт, кількість горобців різко зменшилась — саме тоді європейські науковці почали фіксувати перші істотні спади популяції.

Сьогодні ж до цього додалися нові фактори. Сучасні сміттєві пакети та закриті контейнери практично перекривають горобцям доступ до їжі: вони не можуть розривати пакети, як це роблять сильніші голуби.

Окрім цього, новобудови зникають зі щілинами та отворами, де раніше птахи облаштовували гнізда.

Міське озеленення стало переважно декоративним — кущі та хащі, де горобці зазвичай живуть колоніями, масово видаляють. Через те що птахи літають низько і потребують укриттів при землі, благоустрій територій часто просто витісняє їх.

Чи вплине це на сільське господарство

Горобці під час вигодовування пташенят активно поїдають комах — зокрема тих, які завдають шкоди сільськогосподарським культурам. Однак, зазначає Кузьо, в Україні їхня чисельність зараз настільки невелика, що істотного впливу на боротьбу зі шкідниками вони не мають.

Водночас історія показує, до яких наслідків може призвести різке знищення цього виду. Найвідоміший приклад — Китай часів Мао Цзедуна, коли масове винищення горобців спричинило спалах шкідників і масштабний голод.

Попри це, українським аграріям поки що нічого боятися: прямих загроз для сільського господарства немає. Але, за словами експертки, тенденція до зменшення чисельності горобців залишається тривожною, адже ці птахи є невід’ємною частиною міських і сільських екосистем.

