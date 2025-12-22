Спочатку булили, потім — відрахували: інцидент у польській школі з донькою ексгравця збірної України

В одній з престижних шкіл у Варшаві стався скандал через булінг доньки колишнього волейболіста збірної України Юрія Гладиря.

Дівчина отримувала погрози від інших учнів через її прізвище та вимову, до ситуації також була долучена поліція — деталі читай у матеріалі.

Булінг і відрахування: що відомо про скандал у польській школі

Як зазначає Onet, інцидент стався в міжнародному ліцеї TE Vizja у Варшаві, де Дарія, донька волейболіста, отримувала образи через голосові повідомлення від інших учнів.

Повідомлення супроводжувалися лайкою, а образи стосувалися її зовнішності та національності.

Батьки дівчинки звернулися до керівництва школи та надали усі докази булінгу — ті ж самі голосові повідомлення та скриншоти. Однак попри це, адміністрація ліцею не вжила жодних ефективних заходів: кривдників не було відсторонено, а психологічна допомога дитині обмежилася лиш однією консультацією.

Згодом ліцей вирішив розірвати контракт з батьками, відрахувавши Дарію зі списку учнів. Як зазначається, один місяць навчання в цій школі коштує майже 59 тисяч гривень.

У відповідь батьки подали позов до суду, оскаржуючи розірвання контракту та вимагаючи компенсацію 100 тисяч злотих за завдання моральної шкоди.

В свою чергу навчальний заклад висунув фінансові претензії до сім’ї на суму 500 тисяч злотих нібито за підрив репутації ліцею.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на цю ситуації в Facebook. Він зазначив, що таке сталення, як до Дарії, категорично неприпустиме і прикро, що доводиться повертатися до подібних випадків.

Міністр наголосив, що необхідно справедливе покарання осіб, що допускають ксенофобські прояви щодо українців у Польщі і не тільки. Як зазначається, всій консульській мережі було доручено відстежувати кожен такий випадок та оперативно захищати права українців чи українок.

