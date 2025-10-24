Як виїзд чоловіків 18-22 років вплине на економіку — відповідь НБУ

Рішення дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїзд за кордон не завдасть помітної шкоди українській економіці. Про це заявив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

За його словами, частка молодих чоловіків у загальній структурі робочої сили є незначною. В Україні таких близько 840 тисяч, із них працюють орієнтовно 300 тисяч осіб, тобто лише 2% усіх зайнятих.

Навіть якщо частина з них виїде, це не створить серйозного дисбалансу на ринку праці. В окремих секторах ефект може бути відчутним, але загалом для економіки він не є визначальним, — підкреслив Ніколайчук.

Нацбанк зберігає липневий прогноз: кількість українців за кордоном зросте ще приблизно на 200 тисяч осіб. Утім, вплив цієї міграції, за оцінками фахівців, буде обмеженим і не змінить макроекономічних показників.

Як реагує бізнес

Підприємці кажуть, що дозвіл на виїзд молодих чоловіків одразу позначився на персоналі.

За даними ВВС Україна, у мережі супермаркетів Сільпо у вересні звільнилося близько 3% працівників віком 18–22 роки. У магазинах Сирна точка повідомили про чотирьох співробітників, які залишили роботу після відкриття кордону.

У низці інших компаній показник ще вищий. При цьому від’їжджають не лише хлопці, а й дівчата, які їдуть разом із партнерами.

Що змінилося у законодавстві

Ще 27 серпня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років включно перетинати державний кордон навіть під час воєнного стану. Для цього не потрібно надавати довідки про навчання чи інші підтвердження.

Читати на тему Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2025 Хто може виїхати за кордон на законних підставах 2025 — читай у матеріалі.

Після скасування обмежень у Німеччині помітно зросла кількість заяв на отримання притулку від українських чоловіків цієї вікової категорії. У німецькому МВС зазначають, що поки рано говорити, чи це тимчасове явище, чи нова тенденція.

Нагадаємо, що військовозобов’язані чоловіки можуть залишати країну лише за певними винятками — за станом здоров’я, через сімейні обставини або якщо вони мають офіційний дозвіл.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!