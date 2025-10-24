Для тебе Новини

Як виїзд чоловіків 18-22 років вплине на економіку — відповідь НБУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Жовтня 2025, 15:00 2 хв.
Як виїзд чоловіків 18-22 років вплине на економіку — відповідь НБУ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь