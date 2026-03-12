Понад 60% людей проти участі у виборах тих, хто незаконно перетнув кордон — опитування

Питання політичної справедливості на повоєнних виборах дедалі частіше стає предметом дискусій у суспільстві. Як з’ясувалося, понад половина громадян України вважає, що ті, хто покинув країну нелегально і досі не повернувся, не повинні мати права впливати на результати майбутнього голосування.

Про це свідчать результати свіжого соціологічного дослідження Центру Разумкова, оприлюднені на конференції в агентстві Інтерфакс-Україна.

Ухилянти за кордоном та їхнє право голосу

Згідно з опитуванням, позиція українців щодо нелегальних мігрантів є досить жорсткою. Зокрема, 61,6% респондентів висловилися категорично проти того, щоб громадяни, які незаконно перетнули кордон, брали участь як у загальнонаціональних, так і у місцевих виборах після війни.

Підтримку цій категорії висловили лише близько 25% опитаних. Цікаво, що погляди на можливість обрання таких осіб до органів влади дещо змінюються. Якщо у 2024 році лише близько 10% українців допускали можливість голосувати за кандидатів-емігрантів, то зараз цей показник зріс до 12-16%.

Ставлення до тих, хто залишився, але уникає мобілізації

Соціологи також дослідили ставлення до тих груп населення, які перебувають в Україні, але мають неоднозначний статус. Тут думки розділилися майже навпіл.

Від 47% до 50% опитаних вважають, що право голосу повинні зберегти:

Особи, які ухиляються від мобілізації та не оновили дані в ТЦК;

Громадяни, які відмовляються від служби через релігійні переконання;

Люди, які проживали на тимчасово окупованих територіях.

Водночас близько 30% громадян наполягають на тому, що таких людей варто позбавити права обирати владу. Найбільш критичне ставлення (крім нелегальних втікачів) спостерігається до тих, хто виїхав за кордон на цілком законних підставах, але вирішив не повертатися додому — майже 40% респондентів хочуть заборонити їм голосувати.

Коли чекати на вибори

Нагадаємо, що за Конституцією чергове обрання президента мало відбутися ще навесні 2024 року. Проте через дію воєнного стану всі виборчі процеси в країні офіційно призупинені.

Більшість політиків та експертів погоджуються, що голосування можливе лише після стабілізації безпекової ситуації.

Більшість політиків та експертів погоджуються, що голосування можливе лише після стабілізації безпекової ситуації.

