В Україні можуть стягувати аліменти навіть без офіційного доходу: пояснення Мін’юсту

Міністерство юстиції уточнило, що аліменти можуть утримувати не лише із зарплати платника, а й з інших видів доходу, включно з пенсією чи стипендією. Про це повідомили LIGA.net у відповідь на запит щодо механізмів стягнення коштів із боржників.

У відомстві наголошують, що визначаючи розмір виплат, суд враховує як матеріальне становище дитини, так і її потреби та стан здоров’я. Якщо людина офіційно отримує дохід, частину цих коштів можуть спрямувати на виконання рішення суду.

Для цього державний чи приватний виконавець видає постанову і направляє її до установи, яка виплачує ці кошти – на підприємство, у Пенсійний фонд або навчальний заклад.

Аліменти можуть стягувати навіть тоді, коли офіційні доходи низькі

У Мін’юсті нагадують: якщо витрати боржника суттєво перевищують його задекларовані доходи, а джерело походження цих грошей він не пояснив, суд не обмежується лише офіційними зарплатами чи пенсіями. У такому випадку можуть звернути стягнення і на інші активи.

Найбільша проблема — коли немає з чого стягувати

За словами юристів відомства, найчастіше виконавці стикаються з ситуацією, коли боржник не має офіційних доходів або майна. У такому разі закон передбачає окремий набір дій.

Якщо борг за аліментами перевищує три місяці, виконавча служба:

Вносить дані особи до Єдиного реєстру боржників;

Починає процедури щодо пошуку й арешту майна;

Надсилає боржнику письмове попередження про можливу кримінальну відповідальність за ухилення від сплати аліментів.

У Мін’юсті наголошують: систематична несплата аліментів може мати як фінансові, так і кримінальні наслідки.

