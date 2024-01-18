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Чекати довго: коли запрацює синя гілка метро та чи змінилося щось за місяць робіт

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Січня 2024, 18:00
Коли синя гілка метро буде повністю відкрита — що відомо
Фото: Unsplash

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