Чекати довго: коли запрацює синя гілка метро та чи змінилося щось за місяць робіт

Закриття станцій на синій гілці метро суттєво вплинуло на комфорт киян. Діставатися на роботу стало складніше, а заторів побільшало. Коли синя гілка метро буде повністю відкрита та чи змінилося щось за понад місяць — розповів директор Київського метрополітену.

Коли відкриють синю гілку метро у Києві — що відомо

Видання LB.ua розпитало директора Київського метрополітену Віктора Брагінського про строки відкриття станцій на синій гілці та чи змінилося щось за цей час. Він розповів, що проблеми з синьою гілкою почалися ще у 2011 році. А саме — порушення з укріпленням ґрунтів.

За весь час закриття (майже півтора місяця) науковці поки на етапі вишукувальних робіт — геології та геодезії. Вони намагаються з’ясувати, чому така кількість тріщин з’явилася раптово.

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Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо, — каже Брагінський.

Поки що терміни ремонту не змінилися — планують вкластися за півроку від моменту закриття, тобто до травня 2024.

Там дуже складна ділянка — дуже багато мереж, які треба усунути. Більш ніж 120 кабелів Київпастрансу, Київсвітла, водоканалу, ДТЕК, Укртелекому треба перенести в інші місця й лише після цього працювати.

Слідство ще не визначило винних у ситуації. Документи передані до профільного наукового інституту, який проводить експертизу.

Брагінський зазначив, що на сьогодні ремонту не потребують усі тунелі метрополітену, а в небезпечному стані лише одна перегінна ділянка, яку закрили.

Раніше ми розповідали, на що пішли 4 млрд грн і де обіцяні станції метро.

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